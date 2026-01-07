Pessoas mais falsas costumam nascer nestes 3 meses, segundo estudo
Pesquisa aponta padrões de comportamento ligados à época de nascimento e revela meses associados a maior tendência à dissimulação social
Um estudo comportamental que analisou traços de personalidade associados à época de nascimento aponta que pessoas nascidas em determinados meses demonstram maior facilidade para usar máscaras sociais, adaptar discursos e esconder intenções reais.
O levantamento, publicado no The Sun, não trata de falsidade como regra absoluta, mas identifica padrões estatísticos de comportamento.
De acordo com os pesquisadores, fatores como ambiente familiar, estímulos emocionais precoces e até variações sazonais podem influenciar a forma como o indivíduo aprende a se relacionar socialmente, incluindo a tendência à dissimulação.
Confira os meses apontados pelo estudo
1. Março
Pessoas nascidas em março tendem a ser altamente adaptáveis e observadoras.
Essa habilidade social avançada pode, em alguns casos, se transformar em comportamento oportunista, com discursos moldados conforme o interesse do momento.
2. Junho
O estudo indica que nascidos em junho possuem grande capacidade comunicativa e carisma.
Quando mal direcionadas, essas características podem levar à manipulação emocional e à dificuldade em manter posicionamentos firmes e transparentes.
3. Outubro
Outubro aparece associado a perfis estrategistas e calculistas.
Essas pessoas costumam pensar vários passos à frente, o que pode resultar em atitudes vistas como frias, ambíguas ou pouco sinceras em relações pessoais.
Os pesquisadores ressaltam que o mês de nascimento não define o caráter de ninguém, mas pode indicar tendências comportamentais quando combinado a fatores sociais, emocionais e educacionais.
Autoconhecimento e ética seguem sendo determinantes para qualquer tipo de relação saudável.
