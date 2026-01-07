Prisão de Nicolás Maduro gera confusão durante missa em Trindade: “Brasil também está na mira”

Durante homilia, sacerdote pediu para que Deus toquesse no coração do presidente dos EUA Donald Trump

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2026

Imagem mostra padre Anemézio Machado Parreira durante missa em Trindade. (Foto: Reprodução/ Trindade Uai)

A prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, por parte dos Estados Unidos (EUA), no sábado (03), foi alvo de polêmica durante uma missa realizada na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, e terminou em gritaria. O episódio ocorreu no último domingo (04).

Conforme um vídeo publicado pela página Trindade Uai, a confusão teve início após o padre Anemézio Machado Parreira, responsável pela celebração, comentar durante a homilia sobre a atitude adotada pelo governo norte-americano.

Na gravação, o sacerdote pede para que Deus toque o coração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que ele respeite o direito de outros povos.

“Nós precisamos rezar. Pedir a Deus que toque no coração daquele Trump para que respeite o direito do outro. Não vamos pensar que é só a Venezuela que está na mira; o Brasil também está na mira. O Brasil também tem muita riqueza. Já imaginou se o Trump faz o mundo inteiro uma colônia norte-americana?”, afirmou.

A declaração provocou revolta em um fiel, que se levantou e passou a gritar com o padre durante a celebração. Apesar da situação, o religioso ignorou a manifestação e deu continuidade à missa.

Vale destacar que Maduro e a esposa foram levados para Nova York, onde estão sendo julgados por narcoterrorismo.

Veja o vídeo:

