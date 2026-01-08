Apae abre vagas de emprego em áreas da saúde e administrativa em Anápolis

Oportunidades contemplam cargos multiprofissionais e oferecem benefícios como plano de saúde, cartão alimentação e convênios

Da Redação - 08 de janeiro de 2026

Apae Anápolis é referência nacional. (Foto: Lucas Toledo)

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) abriu vagas de emprego em Anápolis para diferentes áreas, com oportunidades voltadas aos setores de saúde, assistência social e atendimento administrativo.

As contratações são destinadas à unidade da instituição no município e contemplam os cargos de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e recepcionista.

A entidade informa que os profissionais contratados terão acesso a benefícios como plano de saúde, plano odontológico, convênio com farmácias e cartão alimentação.

Os interessados devem encaminhar o currículo em formato PDF, informando no assunto o nome da vaga desejada, para o e-mail [email protected].

O prazo para envio da documentação segue até o dia 17 de janeiro de 2026.

Segundo a Apae, as contratações têm como objetivo reforçar a equipe multiprofissional responsável pelo atendimento e pela inclusão de pessoas com deficiência em Anápolis.

