Apae abre vagas de emprego em áreas da saúde e administrativa em Anápolis
Oportunidades contemplam cargos multiprofissionais e oferecem benefícios como plano de saúde, cartão alimentação e convênios
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) abriu vagas de emprego em Anápolis para diferentes áreas, com oportunidades voltadas aos setores de saúde, assistência social e atendimento administrativo.
As contratações são destinadas à unidade da instituição no município e contemplam os cargos de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e recepcionista.
A entidade informa que os profissionais contratados terão acesso a benefícios como plano de saúde, plano odontológico, convênio com farmácias e cartão alimentação.
Os interessados devem encaminhar o currículo em formato PDF, informando no assunto o nome da vaga desejada, para o e-mail [email protected].
O prazo para envio da documentação segue até o dia 17 de janeiro de 2026.
Segundo a Apae, as contratações têm como objetivo reforçar a equipe multiprofissional responsável pelo atendimento e pela inclusão de pessoas com deficiência em Anápolis.
