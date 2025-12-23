Não jogue fora as sementes de laranja: elas são um tesouro e têm utilidade poderosa

Um hábito comum na cozinha pode estar desperdiçando um recurso poderoso

Magno Oliver - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ NUR DOĞAN/Pexels)

No preparo de sucos ou no consumo diário da fruta, as sementes de laranja costumam ter o mesmo destino da casca: o fundo da lata de lixo.

O que pouca gente sabe é que esse pequeno resíduo natural pode se transformar em um aliado valioso para quem cultiva plantas em casa ou mantém um jardim.

Isso porque as sementes concentram compostos capazes de melhorar o solo e contribuir para o desenvolvimento vegetal. Uma das aplicações mais conhecidas é a germinação de uma nova laranjeira.

Com cuidados básicos como limpeza da semente, solo úmido e boa iluminação é possível iniciar o cultivo de uma árvore cítrica a partir do zero.

Embora o crescimento seja lento e a frutificação leve anos, a prática é comum entre jardineiros domésticos e tem ganhado espaço como alternativa educativa e sustentável.

Outra forma simples de reaproveitamento é triturar ou picar as sementes e misturá-las à terra de vasos e canteiros.

Durante a decomposição, elas liberam matéria orgânica que ajuda a melhorar a estrutura do solo, favorecendo a retenção de umidade e a atividade de microrganismos benéficos. Essa técnica é indicada principalmente para plantas de exterior e vasos maiores, onde o processo ocorre de forma mais equilibrada.

Além disso, os óleos naturais presentes nas sementes cítricas podem atuar como um repelente leve contra alguns insetos. Ao serem colocadas próximas à base das plantas, ajudam a reduzir a presença de pragas de forma preventiva.

Especialistas ressaltam que o método não substitui tratamentos específicos, mas funciona como complemento natural. Em tempos de busca por soluções sustentáveis, aquilo que antes era descartado passa a ganhar novo valor no cuidado diário com as plantas.

