O experimento ecológico que saiu do controle: quando milhões de joaninhas viraram um problema ambiental

O que começou como solução natural contra pragas agrícolas acabou se tornando uma das maiores invasões biológicas já registradas na Europa

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

Durante décadas, joaninhas foram vistas como aliadas da agricultura por se alimentarem de pulgões, pragas comuns em lavouras e estufas.

A estratégia parecia simples, barata e ambientalmente correta.

A partir dos anos 1980, países europeus passaram a introduzir uma espécie específica, a joaninha-asiática, originária do leste da Ásia.

O objetivo era reduzir o uso de agrotóxicos e proteger plantações de forma natural. Nos primeiros anos, o plano funcionou.

As joaninhas eliminaram grandes colônias de pulgões com rapidez impressionante.

O problema surgiu quando a espécie começou a se espalhar fora das áreas controladas.

Por volta de 2004, pesquisadores perceberam que o inseto havia perdido qualquer limite de expansão.

Diferente das espécies nativas, a joaninha-asiática se adapta facilmente a vários climas, se reproduz rápido e não depende apenas de pulgões para sobreviver.

Quando o alimento falta, ela passa a devorar ovos e larvas de outros insetos, incluindo joaninhas locais.

Em pouco tempo, populações inteiras de joaninhas nativas entraram em colapso em várias regiões da Europa.

Em algumas áreas, mais de 80% dos insetos observados pertenciam à espécie invasora.

O impacto não ficou restrito ao campo.

Durante o inverno, milhões de joaninhas passaram a invadir casas, prédios históricos e até hospitais em busca de abrigo.

Além do incômodo visual, elas liberam substâncias defensivas que mancham superfícies e podem causar reações alérgicas em algumas pessoas.

O fenômeno gerou prejuízos econômicos e preocupação sanitária.

Na agricultura, os efeitos também foram inesperados.

Em regiões produtoras de vinho, joaninhas esmagadas junto às uvas alteraram o sabor da bebida, causando perdas para vinícolas.

Com o avanço descontrolado, a joaninha-asiática passou a ser considerada uma das cem espécies invasoras mais problemáticas do mundo.

Especialistas afirmam que a erradicação total é inviável.

Hoje, o caso é usado como alerta global sobre os riscos de intervenções ecológicas sem estudos de longo prazo.

A história mostrou que até soluções “verdes” podem gerar danos duradouros ao meio ambiente.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!