Ranking revela as músicas mais ouvidas de 2025 e a líder foge do sertanejo

Pagode assume o topo após anos de hegemonia sertaneja e ranking confirma a força da música brasileira no streaming

Isabella Valverde - 08 de janeiro de 2026

Depois de dominar com folga as paradas nacionais por quase uma década, o sertanejo perdeu o posto mais cobiçado do streaming brasileiro em 2025. O novo ranking das 50 músicas mais ouvidas no país aponta uma virada simbólica no gosto do público: quem lidera a lista é o pagode “P do Pecado”, do grupo Menos é Mais, em parceria com Simone Mendes.

O levantamento, divulgado pela Pro-Música — entidade que consolida dados das principais plataformas digitais — marca a primeira vez desde 2018 que um gênero diferente do sertanejo ocupa o topo anual.

Naquele ano, o feito havia sido alcançado por “Shape of You”, de Ed Sheeran. Agora, a mudança vem de dentro do próprio mercado nacional.

Pagode no topo e diversidade no Top 10

Apesar de ter sido desbancado da liderança, o sertanejo segue longe de perder relevância. Quatro faixas do gênero figuram entre as dez mais ouvidas de 2025, incluindo “Tubarões”, de Diego & Victor Hugo, que garantiu o segundo lugar geral.

A principal diferença em relação a anos anteriores está na diversidade. Em 2023, o Top 10 foi inteiramente dominado pelo sertanejo. Já em 2025, o ranking abre espaço para outros estilos, reunindo pagode, trap, funk e até forró entre as faixas mais reproduzidas.

Além da líder “P do Pecado”, o pagode também aparece em posições de destaque com músicas do próprio Menos é Mais e colaborações com nomes consagrados do gênero.

Música nacional segue soberana

Outro dado que chama atenção é a baixa presença internacional na lista. Entre as 50 músicas mais ouvidas do ano, apenas três são estrangeiras:

“Die With A Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars

“Ordinary”, de Alex Warren

“Lose Control”, de Teddy Swims

O resultado reforça o domínio da música brasileira no consumo digital, mesmo em um cenário globalizado e altamente competitivo.

As 50 músicas mais ouvidas no Brasil em 2025

1 – P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes

2 – Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

3 – Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

4 – Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi

5 – Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

6 – Fui Mlk – Nilo, DJ Di Marques & MC Paiva Zs

7 – Famosinha – DJ Caio Vieira, MC Meno K, MC Rodrigo do CN

8 – Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim – Oruam, Zé Felipe e convidados

9 – Ilusão de Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela

10 – Cópia Proibida – Léo Foguete

11 – Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes

12 – Posso Até Não Te Dar Flores – DJ Japa NK e convidados

13 – Ama Um Maloqueiro – Rafa & Junior, Hugo & Guilherme

14 – Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars

15 – Mãe Solteira – DG e Batidão Stronda e convidados

16 – Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

17 – Baqueado (Ao Vivo) – Panda, Ícaro & Gilmar

18 – Entregador de Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo

19 – Amigo da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

20 – Resenha do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk

21 – Saudade de Quem Eu Sou (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

22 – Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto

23 – Saudade Proibida (Ao Vivo) – Simone Mendes

24 – Eu Me Apaixonei – Vitinho Imperador

25 – Eu Vou Na Sua Casa – Felipe Amorim e convidados

26 – Última Noite – Léo Foguete

27 – Pela Última Vez (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Nattan

28 – Barbie – MC Tuto & DJ Glenner

29 – Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus

30 – Pilantra e Meio (Ao Vivo) – Eric Land & Natanzinho Lima

31 – Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário

32 – Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes

33 – Sequência Feiticeira – Pedro Sampaio e convidados

34 – Gosta de Rua (Ao Vivo) – Felipe & Rodrigo

35 – Última Noite – Nattan & Léo Foguete

36 – MTG Na Imaginação – DJ Topo & MC Livinho

37 – Escondendo o Ouro (Ao Vivo) – Zé Neto & Cristiano

38 – Bebe e Vem Me Procurar / Quem Ama Sente Saudade – Turma do Pagode & Menos É Mais

39 – Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano

40 – Tu És + Águas Purificadoras – Fhop Music

41 – 12 Horas / Pra Você Acreditar – Panda, Humberto & Ronaldo

42 – Aquele Lugar (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais

43 – Romântico (Ao Vivo) – Henrique & Juliano

44 – Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima

45 – Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, MC Danny

46 – Descer Pra BC – Brenno & Matheus

47 – Ordinary – Alex Warren

48 – Lose Control – Teddy Swims

49 – Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo

50 – Malvadinho – MC Luuky & DJ JB Mix

