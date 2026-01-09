Adeus à cadeira tradicional: nova tendência vinda da Europa promete substituí-la para sempre

Se você busca mais foco e menos dores, talvez seja a hora de dar uma chance para essa novidade

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A cadeira comum está perdendo espaço em escritórios e residências para uma nova tendência que acaba de chegar com força da Europa.

Se você passa muitas horas sentado, provavelmente já sentiu aquele incômodo nas costas ou no pescoço ao final do dia.

O problema é que o design clássico dos móveis que usamos nem sempre favorece a nossa anatomia natural.

Por isso, especialistas do bem-estar estão voltando os olhos para uma solução inovadora que propõe uma forma completamente diferente de trabalhar e relaxar.

Vamos revelar os detalhes dessa peça que promete ser o fim das dores lombares para muitos brasileiros.

O surgimento da cadeira de joelhos

O grande segredo dessa movimentação no mercado de decoração e saúde é a cadeira de joelhos.

Embora esteja ganhando fama agora, esse conceito nasceu na Noruega em 1979, pelas mãos do designer Hans Christian Mengshoel.

O modelo original, chamado de Balans, foi criado para romper com a estrutura tradicional que conhecemos.

Diferente de uma cadeira convencional, ela não possui encosto para as costas.

O seu design inclinado força o corpo a adotar uma postura mais aberta e equilibrada, distribuindo o peso de maneira inteligente.

Como funciona

A principal diferença visual é o suporte para as pernas. Ao usar essa nova cadeira, você não fica com os pés apenas apoiados no chão.

O peso do corpo é dividido entre os glúteos e as canelas, que descansam em almofadas frontais.

Essa posição abre o ângulo do quadril, o que alivia imediatamente a pressão sobre a zona lombar.

Ao retirar o encosto, o móvel obriga o usuário a manter a coluna alinhada por conta própria, fortalecendo os músculos abdominais de forma sutil enquanto você trabalha.

Principais benefícios para o corpo

Quem decide trocar a cadeira antiga por esse modelo nota melhorias rápidas na rotina. Entre as vantagens mais citadas por especialistas estão:

Alinhamento natural da coluna vertebral.

Redução significativa de dores na base das costas.

Ativação constante dos músculos do core (abdômen e lombar).

Melhora na respiração e na circulação sanguínea devido à postura aberta.

No entanto, vale um aviso importante: essa alternativa não foi feita para ser usada por dez horas seguidas logo de cara.

Afinal, o ideal é alternar o uso entre a cadeira tradicional e o modelo de joelhos, ou até mesmo trabalhar um pouco de pé, para que o corpo se adapte aos poucos.

