Presbiopia: o que é e por que quem tem mais de 40 anos deve se preocupar e saber como cuidar

De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 39 milhões de pessoas sofrem com isso no Brasil

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

A presbiopia é uma condição ocular que atinge quase todas as pessoas em algum momento da maturidade, geralmente começando a dar os primeiros sinais após a quarta década de vida.

Você já sentiu a necessidade de esticar os braços para conseguir ler uma mensagem no celular ou o cardápio de um restaurante?

Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), cerca de 39 milhões de pessoas sofrem com isso no Brasil.

Esse fenômeno é tão comum que popularmente é chamado de vista cansada, mas entender o que acontece dentro dos seus olhos é o primeiro passo para manter a qualidade de vida.

Muitas pessoas acreditam que esse problema surge por falta de cuidado, mas a verdade é bem diferente.

Trata-se de um processo natural do corpo humano, assim como o surgimento dos primeiros fios de cabelo branco.

No entanto, em um mundo onde passamos horas olhando para telas de computadores e smartphones, os sintomas podem parecer ainda mais incômodos.

O que acontece com os seus olhos

A causa principal da presbiopia é a perda de elasticidade do cristalino, que funciona como a lente natural do nosso olho.

Quando somos jovens, essa lente é flexível e consegue mudar de forma rapidamente para focar objetos de perto e de longe.

Com o passar do tempo, essa estrutura vai ficando mais rígida.

Por consequência, o olho perde a capacidade de fazer o ajuste de foco para distâncias curtas.

É por isso que as letras parecem borradas quando aproximamos um livro do rosto.

Como identificar os sintomas

Os sinais da presbiopia costumam aparecer de forma gradual.

Além da dificuldade óbvia de ler textos com letras pequenas, é muito comum sentir dores de cabeça após períodos de leitura ou trabalho manual.

Muitas pessoas também relatam cansaço visual e a necessidade de luzes muito fortes para conseguir enxergar detalhes.

Outro sintoma clássico é a visão embaçada ao mudar o foco de um objeto próximo para um distante de forma rápida.

O impacto das telas e o tratamento

Embora o uso de telas não cause diretamente a presbiopia, o brilho excessivo e a luz azul podem agravar o desconforto visual.

Passar muito tempo focado em dispositivos digitais faz com que pisquemos menos, o que resseca os olhos e intensifica o cansaço.

Sobre o tratamento, é importante dizer que a presbiopia não tem cura definitiva, pois é um processo degenerativo natural.

Porém, ela pode ser corrigida com o uso de óculos de leitura, lentes de contato multifocais ou até mesmo cirurgias a laser em casos específicos avaliados por um médico.

Cuidados essenciais para a sua saúde visual

Consultar um oftalmologista regularmente é a melhor forma de cuidar da sua visão após os 40 anos.

O especialista poderá indicar a graduação correta para seus óculos, evitando que você force os olhos desnecessariamente.

Além disso, fazer pausas frequentes durante o uso do computador e manter uma alimentação rica em vitaminas ajuda a preservar a saúde ocular de maneira geral.

