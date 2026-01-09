Truque para quebrar qualquer praga que foi lançada em você, segundo a Casa de Zé
Às vezes, o cansaço não é físico, mas sim um peso espiritual causado por palavras negativas ou inveja de quem está ao seu redor
Saber como quebrar praga é uma necessidade para muitas pessoas que sentem a vida pesada ou travada sem uma explicação lógica.
Você já teve aquela sensação de que, por mais que se esforce, as coisas simplesmente não andam?
Às vezes, o cansaço não é físico, mas sim um peso espiritual causado por palavras negativas ou inveja de quem está ao seu redor.
Muitas vezes, as pessoas sorriem na sua frente, mas a energia que emanam acaba secando a sua alma por dentro.
O poder oculto da folha de goiabeira
Muitos pensam que a goiabeira serve apenas para dar frutos, mas para quem entende de energia, ela é uma ferramenta de limpeza pesada.
A folha de goiabeira atua como uma linha final para quem já chegou no limite do cansaço espiritual.
Ela é excelente para quebrar praga que foi lançada em momentos de raiva ou até aquela inveja velada que vem de pessoas próximas.
Esse banho funciona para:
- Cortar laços energéticos negativos com pessoas do passado.
- Romper amarrações emocionais que impedem novos relacionamentos.
- Limpar a sensação de vida parada e sem propósito.
- Devolver a vitalidade para quem se sente sugado energeticamente.
Como preparar o ritual de limpeza
Para quebrar praga de forma definitiva, você não precisa de rituais complexos ou ingredientes caros. O segredo está na intenção e no uso correto das ervas. Siga este passo a passo:
- Ferva um litro e meio de água limpa.
- Adicione exatamente 7 folhas de goiabeira frescas ou secas.
- Deixe a mistura descansar até que a água esteja em uma temperatura agradável (amorna).
- Tome seu banho de higiene normalmente.
- Ao final, jogue a água das folhas do pescoço para baixo, mentalizando a limpeza.
Durante o processo, é fundamental dizer em voz alta ou em pensamento: “Rompe o que foi feito. Corta o que me segura”.
Essa afirmação ajuda a selar o seu campo vibracional contra ataques externos.
As melhores fases da lua para o corte
A energia do universo também influencia na eficácia do ritual para quebrar praga.
Dependendo do seu objetivo, você pode escolher uma lua específica para potencializar o banho:
- Lua Minguante: É a fase ideal para desfazer, romper e mandar embora tudo o que é ruim.
- Lua Nova: Ótima para quem deseja iniciar novos ciclos e liberar velhos hábitos negativos.
- Lua Cheia: Serve para dar força total ao fechamento de ciclos e garantir proteção extra.
Assista ao vídeo:
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!