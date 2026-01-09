Truque para quebrar qualquer praga que foi lançada em você, segundo a Casa de Zé

Pedro Ribeiro
(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Diversas Receitas da Deia)

Saber como quebrar praga é uma necessidade para muitas pessoas que sentem a vida pesada ou travada sem uma explicação lógica.

Você já teve aquela sensação de que, por mais que se esforce, as coisas simplesmente não andam?

Às vezes, o cansaço não é físico, mas sim um peso espiritual causado por palavras negativas ou inveja de quem está ao seu redor.

Muitas vezes, as pessoas sorriem na sua frente, mas a energia que emanam acaba secando a sua alma por dentro.

O poder oculto da folha de goiabeira

Muitos pensam que a goiabeira serve apenas para dar frutos, mas para quem entende de energia, ela é uma ferramenta de limpeza pesada.

A folha de goiabeira atua como uma linha final para quem já chegou no limite do cansaço espiritual.

Ela é excelente para quebrar praga que foi lançada em momentos de raiva ou até aquela inveja velada que vem de pessoas próximas.

Esse banho funciona para:

  • Cortar laços energéticos negativos com pessoas do passado.
  • Romper amarrações emocionais que impedem novos relacionamentos.
  • Limpar a sensação de vida parada e sem propósito.
  • Devolver a vitalidade para quem se sente sugado energeticamente.

Como preparar o ritual de limpeza

Para quebrar praga de forma definitiva, você não precisa de rituais complexos ou ingredientes caros. O segredo está na intenção e no uso correto das ervas. Siga este passo a passo:

  1. Ferva um litro e meio de água limpa.
  2. Adicione exatamente 7 folhas de goiabeira frescas ou secas.
  3. Deixe a mistura descansar até que a água esteja em uma temperatura agradável (amorna).
  4. Tome seu banho de higiene normalmente.
  5. Ao final, jogue a água das folhas do pescoço para baixo, mentalizando a limpeza.

Durante o processo, é fundamental dizer em voz alta ou em pensamento: “Rompe o que foi feito. Corta o que me segura”.

Essa afirmação ajuda a selar o seu campo vibracional contra ataques externos.

As melhores fases da lua para o corte

A energia do universo também influencia na eficácia do ritual para quebrar praga.

Dependendo do seu objetivo, você pode escolher uma lua específica para potencializar o banho:

  • Lua Minguante: É a fase ideal para desfazer, romper e mandar embora tudo o que é ruim.
  • Lua Nova: Ótima para quem deseja iniciar novos ciclos e liberar velhos hábitos negativos.
  • Lua Cheia: Serve para dar força total ao fechamento de ciclos e garantir proteção extra.

Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

