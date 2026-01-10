Criatura gigante de olhos pretos encontrada em mina remota é confirmada como nova espécie

O que mais impressionou os pesquisadores foi o visual impactante do animal, que parece ter saído de um livro de ficção

Pedro Ribeiro - 10 de janeiro de 2026

Dendrelaphis. (Foto: Reprodução)

A descoberta de uma criatura gigante com pele escura e olhos negros profundos chamou a atenção de diversos cientistas em uma ilha isolada da Papua-Nova Guiné.

Esse achado incrível ocorreu durante um levantamento sobre a fauna local na região de Misima.

O que mais impressionou a equipe foi, sem dúvida, o visual impactante do animal, que parece ter saído de um conto de mistério por causa de sua cor única.

Recentemente, pesquisadores confirmaram que não estamos diante de um animal comum.

O mistério da serpente de ébano e sua origem

O herpetólogo Fred Kraus batizou formalmente a espécie como Dendrelaphis atra em um estudo publicado em abril de 2025.

Embora o termo criatura gigante possa assustar, os biólogos usam essa expressão para destacar o animal dentro do seu grupo.

Ele possui um corpo esguio e olhos negros proeminentes que garantem uma aparência única no reino animal.

O nome atra vem do latim e significa negro, o que descreve perfeitamente sua pigmentação escura.

Além disso, o animal passa por uma mudança de cor curiosa ao longo da vida.

Enquanto os filhotes apresentam tons marrom-acinzentados, os adultos tornam-se completamente pretos conforme amadurecem.

O habitat versátil

Um detalhe curioso revela que os pesquisadores localizaram os primeiros exemplares dessa criatura gigante em uma área de intensa atividade humana.

Mesmo com as mudanças no terreno causadas pela mineração de ouro, a espécie encontrou formas de se adaptar.

Hoje, ela vive tanto em cordilheiras florestais quanto em jardins de aldeias locais

. Portanto, os cientistas sugerem que o réptil possui mais flexibilidade do que outras espécies da região. C

ontudo, ainda não sabemos o tamanho real da sua população ou como as mudanças climáticas futuras podem afetar sua sobrevivência a longo prazo.

O isolamento das ilhas e a evolução

A ilha de Misima faz parte de um arquipélago onde o isolamento geográfico cria um verdadeiro laboratório natural.

Como essas terras ficam separadas do continente, as populações de animais evoluem de forma distinta.

Por esse motivo, surgem seres que não existem em nenhum outro lugar do mundo.

Além da Dendrelaphis atra, a mesma expedição identificou outras três espécies de serpentes em ilhas vizinhas.

Esse cenário reforça a importância de mapear a biodiversidade em locais de difícil acesso.

Afinal, grandes porções da fauna local ainda permanecem invisíveis para os bancos de dados globais de conservação.

