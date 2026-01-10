Em 2025, o Portal 6 foi líder em todos os meses em Goiás

Consolidado como site goiano de notícias com maior tráfego, o veículo web iniciou 2026 mantendo trajetória de crescimento e preparando novidades

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

Redação do Portal 6 em Goiânia. (Foto: Elvis Godoi/Portal 6)

O Portal 6 inicia 2026, seu 11º ano de fundação, celebrando uma hegemonia inconteste no cenário digital goiano.

Em 2025, o veículo se destacou como líder absoluto em todos os meses, comprovando sua força e relevância.

Essa performance notável não apenas manteve o Portal 6 no topo, mas também demonstrou sua capacidade de recuperar e aumentar o tráfego, mantendo uma larga distância para os demais veículos jornalísticos de grande porte do estado.

Danilo Boaventura, diretor-geral do Portal 6, ressalta a importância dessa conquista.

“Essa posição de liderança começou a ser perseguida por nós desde a montagem da redação de Goiânia, em abril de 2021, ao nos permitir ampliar a cobertura local e avançar sobre desertos de notícias no estado”, conta.

Mesmo em um ano desafiador, marcado pelo avanço da Inteligência Artificial e pelas constantes mudanças nos algoritmos das plataformas digitais, o Portal 6 consolidou sua posição.

A independência editorial é um pilar fundamental, garantindo um jornalismo profissional, responsável e útil para os internautas.

Com redações ativas em Goiânia e Anápolis, a equipe de comunicação está em constante aperfeiçoamento, buscando as melhores formas de produzir, qualificar e distribuir conteúdo relevante.

Weverthon Dias, diretor comercial e financeiro do Portal 6, comemora os números e lembra que alcançá-los não é fácil.

“Estamos muito contentes com o consolidado dos nossos números de 2025. Foi um ano muito desafiador para sites e portais de notícias devido ao avanço da IA e mudanças constantes dos algoritmos”, lembra antes de contar como os frutos estão sendo colhidos.

“Nossa liderança também é percebida e reconhecida pelos pequenos e grandes anunciantes, que encontram no Portal 6 a parceria estratégica para seus objetivos de mercado”, emenda.

Em 2026, os objetivos são vários e algumas pequenas mudanças também, que começam pelo novo slogan: Líder em Goiás. Lido em todo Brasil.

“Nesses 11 anos que completaremos no segundo semestre, o Portal 6 terá mais novidades e uma delas é será a formação do nosso bando de telentos, onde profissionais e estudantes poderão participar de nossos processos seletivos e fazer parte do nosso time”, adiantou Danilo Boaventura.

