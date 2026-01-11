6 coisas que você deve limpar todo domingo, segundo profissionais da limpeza

Hábitos simples de limpeza semanal ajudam a evitar acúmulo de sujeira, melhorar a higiene da casa e facilitar a rotina ao longo da semana

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Manter a casa limpa não depende apenas de grandes faxinas, mas de constância e organização. Profissionais da limpeza defendem que alguns pontos precisam de atenção semanal, especialmente aos domingos, quando há mais tempo para cuidar do ambiente.

Essas tarefas evitam sujeira acumulada, reduzem odores e ajudam a conservar móveis e superfícies por mais tempo.

Lixeiras da casa

1. Mesmo com saco plástico, resíduos deixam odores e bactérias nas lixeiras. A limpeza semanal com água e desinfetante evita mau cheiro e proliferação de germes.

2. Panos de prato e esponjas

Esses itens acumulam muita bactéria e precisam ser higienizados ou trocados regularmente. Ferver os panos ou deixá-los de molho com água quente e desinfetante é uma prática recomendada.

3. Ralos e pias

Ralos de cozinha, banheiro e área de serviço acumulam restos de sujeira e gordura. A limpeza semanal evita entupimentos e o surgimento de odores desagradáveis.

4. Maçanetas e interruptores

São pontos de contato frequente, mas muitas vezes esquecidos. A limpeza regular reduz a circulação de vírus e bactérias dentro de casa.

5. Geladeira por dentro

Organizar e limpar a geladeira semanalmente evita alimentos vencidos, odores fortes e contaminação cruzada. Um pano úmido com detergente neutro já resolve.

6. Chão das áreas mais usadas

Cozinha, sala e banheiro acumulam sujeira ao longo da semana. Uma limpeza mais cuidadosa aos domingos mantém o ambiente agradável e facilita a manutenção diária.

Criar o hábito de limpar esses itens toda semana deixa a casa mais organizada, saudável e pronta para começar a semana com mais conforto e praticidade.

