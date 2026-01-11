Acidente envolvendo moto e bicicleta termina com morte de adolescente em Abadiânia
Vítima, de 14 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhado ao HEANA, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos
Um adolescente, de 14 anos, morreu neste sábado (10) após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de trânsito registrado no início da semana, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.
A ocorrência aconteceu na noite de terça-feira (06), na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no setor Lindo Horizonte.
A colisão envolveu uma motocicleta e uma bicicleta, ambas conduzidas por menores de idade.
A vítima, que estava na bicicleta, sofreu ferimentos graves e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Em seguida, foi encaminhada ao complexo de saúde de Abadiânia e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
Contudo, após quatro dias internado, o adolescente teve o óbito confirmado.
O condutor da motocicleta foi apresentado por ato infracional análogo à lesão corporal culposa no trânsito. O acidente foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil e deve ser investigado pelas autoridades competentes.
