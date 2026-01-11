Acidente envolvendo moto e bicicleta termina com morte de adolescente em Abadiânia

Vítima, de 14 anos, foi socorrida pelo Samu e encaminhado ao HEANA, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos

Augusto Araújo - 11 de janeiro de 2026

Adolescente foi socorrido pelo Samu após sofrer grave acidente. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 14 anos, morreu neste sábado (10) após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de trânsito registrado no início da semana, em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal.

A ocorrência aconteceu na noite de terça-feira (06), na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no setor Lindo Horizonte.

A colisão envolveu uma motocicleta e uma bicicleta, ambas conduzidas por menores de idade.

A vítima, que estava na bicicleta, sofreu ferimentos graves e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Em seguida, foi encaminhada ao complexo de saúde de Abadiânia e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Contudo, após quatro dias internado, o adolescente teve o óbito confirmado.

O condutor da motocicleta foi apresentado por ato infracional análogo à lesão corporal culposa no trânsito. O acidente foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!