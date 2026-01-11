Adeus, chapinha: alternativa natural reduz o frizz e alisa o cabelo sem precisar de formol

Ingrediente simples da cozinha vem sendo usado como aliado para alinhar os fios, reduzir o frizz e tratar o cabelo sem química agressiva

Layne Brito - 11 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

O uso frequente da chapinha e de alisamentos químicos tem sido cada vez mais questionado por quem busca cabelos bonitos sem comprometer a saúde dos fios.

O calor excessivo e substâncias como o formol podem causar ressecamento, quebra e até problemas no couro cabeludo.

Nesse cenário, uma alternativa natural tem chamado atenção por prometer cabelos mais alinhados, com menos frizz e sem riscos: o amido de milho, popularmente conhecido como maisena.

O ingrediente, comum na cozinha brasileira, ganhou fama nas redes sociais por seu efeito disciplinante nos fios.

Quando usado corretamente, o amido de milho ajuda a selar as cutículas do cabelo, reduzindo o aspecto arrepiado e deixando os fios mais macios, brilhantes e com aparência alinhada.

O resultado não é um alisamento definitivo, mas um efeito progressivo que melhora a textura do cabelo ao longo do tempo.

A aplicação costuma ser feita em forma de hidratação. O amido é diluído em água e levado ao fogo baixo até formar um creme consistente.

Após esfriar, a mistura pode ser combinada com uma máscara hidratante e óleos vegetais, como óleo de coco ou azeite de oliva, potencializando o tratamento. Com os cabelos limpos e úmidos, o creme é aplicado mecha por mecha, permanecendo nos fios por cerca de 20 a 30 minutos antes do enxágue.

Especialistas explicam que o frizz está diretamente ligado à falta de hidratação e à abertura das cutículas capilares.

Por isso, tratamentos que devolvem água e nutrientes aos fios ajudam naturalmente a deixá-los mais alinhados, diminuindo a necessidade do uso diário da chapinha.

Além de acessível, o método é uma alternativa segura para quem deseja cuidar do cabelo de forma mais natural.

Com uso regular, muitos relatam fios mais disciplinados, leves e com movimento, provando que é possível dizer adeus à chapinha sem recorrer a químicas agressivas.

