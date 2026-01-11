Diga adeus ao pão amanhecido: veja como transformá-lo em uma delícia de café da manhã de hotel

Com poucos ingredientes e preparo simples, o pão do dia anterior vira uma receita macia, dourada e digna de buffet sofisticado

Gabriel Yuri Souto - 11 de janeiro de 2026

(Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

O pão amanhecido pode ganhar nova vida com uma receita clássica, fácil e cheia de sabor: torradinha de alho. Muito comum em cafés da manhã de hotel, ela fica crocante, perfumada e combina tanto com café quanto com ovos, frutas ou queijos.

Para preparar, corte o pão amanhecido em fatias médias ou cubos, conforme preferir. Quanto mais firme o pão estiver, melhor será o resultado final, já que ele doura sem ficar murcho.

Em um recipiente, misture 3 colheres de sopa de manteiga ou margarina em ponto pomada, 2 dentes de alho bem amassados, uma pitada de sal e cheiro-verde ou orégano a gosto. Mexa até formar uma pasta uniforme.

Espalhe essa mistura sobre as fatias de pão, cuidando para cobrir bem a superfície.

Disponha os pães em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 a 15 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual.

Também é possível fazer na frigideira, em fogo baixo, para uma versão ainda mais rápida.

O resultado são torradinhas douradas, crocantes e com aroma marcante de alho, iguais às servidas em buffets de hotel. Para variar, vale acrescentar queijo ralado fino, páprica ou um fio de azeite antes de levar ao forno.

Além de evitar desperdício, a receita transforma um simples pão amanhecido em um item elegante e saboroso para o café da manhã ou lanche. Uma prova de que pequenas ideias fazem toda a diferença à mesa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!