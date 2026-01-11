Gomide posta foto em casa após alta médica: “pude passar o aniversário em casa”

Na postagem, ele surge com pontos na testa, em decorrência do acidente automobilístico registrado na BR-060

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2026

Imagem mostra deputado Antônio Gomide. (Foto: Instagram)

Um dia após receber alta hospitalar do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, o deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT), publicou uma mensagem nas redes sociais na noite deste domingo (11), na qual aparece em casa.

Na postagem, o parlamentar surge com pontos na testa, em decorrência do acidente automobilístico registrado na BR-060, na última segunda-feira (05).

Ao longo do texto, Gomide expressa gratidão pela recuperação e pela possibilidade de celebrar o aniversário – celebrado neste final de semana – ao lado da família, em casa.

“Esse fim de semana foi marcado pela gratidão. Recebi alta hospitalar neste sábado e hoje pude passar meu aniversário em casa. Depois do acidente automobilístico na BR-060, ocorrido na última segunda-feira, esse momento ganha um significado ainda maior”, escreveu.

O deputado também destacou o procedimento cirúrgico ao qual foi submetido após sofrer uma fratura na vértebra T5. Segundo ele, a recuperação evolui de forma positiva, e o tratamento seguirá em casa, conforme orientação médica.

“Quero agradecer de coração todas as mensagens, orações e demonstrações de carinho após o acidente, assim como as felicitações que recebi hoje pelo meu aniversário. Esse apoio e essa preocupação fizeram e fazem toda a diferença. Muito obrigado!”, concluiu.

Veja a publicação:

