Antônio Gomide recebe alta do HUGOL

Deputado estadual passou por cirurgia na coluna após acidente na BR-060

Danilo Boaventura - 10 de janeiro de 2026

Antônio Gomide, deputado estadual. (Foto: Reprodução)

O deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT),recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (10) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

A unidade de saúde confirmou a informação por meio de nota oficial, destacando as condições clínicas favoráveis do paciente, de 65 anos, para a continuidade dos cuidados em domicílio.

Durante a internação, Gomide foi submetido a um procedimento cirúrgico na coluna e apresentou boa recuperação pós-operatória, dentro do esperado pela equipe médica.

Rápidas apurou que Antônio Gomide já se encontra em sua residência em Anápolis, sob os cuidados da esposa e filhos.

Ele iniciará sessões de fisioterapia na cidade como parte de sua recuperação e disse a interlocutores que deseja retornar às atividades na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) já na primeira sessão ordinária de 2026, prevista para fevereiro.

Veja a nota do Hugol na íntegra

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente Antônio Roberto Otoni Gomide, 65 anos, recebeu alta hospitalar no dia 10/01/2026, após avaliação da equipe assistencial, por apresentar condições clínicas favoráveis para continuidade dos cuidados em domicílio.

Durante a internação nesta unidade hospitalar, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico e apresentou boa recuperação no período pós-operatório, dentro do esperado pela equipe médica.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.