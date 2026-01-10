Antônio Gomide recebe alta do HUGOL
Deputado estadual passou por cirurgia na coluna após acidente na BR-060
O deputado estadual e ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide (PT),recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (10) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.
A unidade de saúde confirmou a informação por meio de nota oficial, destacando as condições clínicas favoráveis do paciente, de 65 anos, para a continuidade dos cuidados em domicílio.
Durante a internação, Gomide foi submetido a um procedimento cirúrgico na coluna e apresentou boa recuperação pós-operatória, dentro do esperado pela equipe médica.
Rápidas apurou que Antônio Gomide já se encontra em sua residência em Anápolis, sob os cuidados da esposa e filhos.
Ele iniciará sessões de fisioterapia na cidade como parte de sua recuperação e disse a interlocutores que deseja retornar às atividades na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) já na primeira sessão ordinária de 2026, prevista para fevereiro.
Veja a nota do Hugol na íntegra
O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que o paciente Antônio Roberto Otoni Gomide, 65 anos, recebeu alta hospitalar no dia 10/01/2026, após avaliação da equipe assistencial, por apresentar condições clínicas favoráveis para continuidade dos cuidados em domicílio.
Durante a internação nesta unidade hospitalar, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico e apresentou boa recuperação no período pós-operatório, dentro do esperado pela equipe médica.
