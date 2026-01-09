Paulo Augusto, representante de Anápolis no BBB, revela que nunca fez procedimentos no corpo

Jovem de 21 anos disputa vaga no reality pela Casa de Vidro e diz que aposta na autenticidade e no espírito competitivo

Da Redação - 09 de janeiro de 2026

Paulo Augusto, representante de Anápolis no BBB. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Paulo Augusto foi anunciado como um dos participantes da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26, etapa que antecede a entrada oficial no reality show da TV Globo.

Natural de Inhumas, o jovem, de 21 anos, mora atualmente em Anápolis, onde estuda medicina veterinária e atua como pecuarista e influenciador digital.

O goiano disputa uma vaga no grupo Pipoca e afirma que o desejo de entrar no programa vem desde a infância, quando acompanhava o BBB ao lado dos pais.

Para ele, a experiência e a possibilidade de conquistar os prêmios são os principais motivadores para participar do reality.

Paulo se define como uma pessoa verdadeira, observadora e transparente, características que, segundo ele, fazem parte de sua personalidade.

Afirma não ter receio de se posicionar e diz perder a paciência com pessoas que falam pelas costas ou criam situações a seu respeito.

Competitivo assumido, ele também não esconde que odeia ficar em segundo lugar.

“Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, declarou. Com estilo ligado ao campo, o jovem ainda destacou que nunca realizou procedimentos estéticos no corpo.

Entenda a dinâmica da Casa de Vidro

Apesar da repercussão, Paulo ainda não está oficialmente no BBB 26. Ele está pré-confinado na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, montada em Brasília, onde disputa a preferência do público com Ricardo Negro, de Goiânia.

Ao todo, a dinâmica do programa conta com cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país, cada uma com quatro participantes, sendo dois homens e duas mulheres.

Os 20 candidatos foram apresentados ao público nesta sexta-feira (9), durante a programação da TV Globo.

A partir do anúncio, o público passou a votar para definir quem entra oficialmente no BBB 26. Ao final da votação, serão escolhidos um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro, totalizando dez novos integrantes no grupo Pipoca.

O resultado será divulgado no domingo (11), durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico.

