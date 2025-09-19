Mousse de maracujá trufado que é uma das melhores sobremesas e fácil de fazer

Uma receita que virou febre online mostra como unir simplicidade e sofisticação na mesma colherada

Anna Júlia Steckelberg - 19 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Poucas receitas têm o poder de atravessar gerações e, ainda assim, conquistar espaço nas redes sociais com a força de um clássico reinventado.

O mousse de maracujá, que surgiu nas cozinhas brasileiras nos anos 1980 como versão prática das mousses francesas, agora ganha status de estrela digital em sua versão trufada.

No YouTube, a criadora do canal Teste Receitas, seguido por quase meio milhão de pessoas, viralizou ao ensinar como preparar essa sobremesa de sabor intenso e preparo descomplicado.

O vídeo acumula milhares de visualizações e comentários de internautas impressionados com a cremosidade e o contraste entre o azedinho da fruta e a suavidade do chocolate.

O sucesso não é à toa. Plataformas como o Google Trends mostram que as buscas por “mousse de maracujá” crescem especialmente em datas comemorativas, como Natal e Dia das Mães, quando o brasileiro costuma apostar em receitas de preparo rápido, mas com impacto à mesa.

No site de avaliações TudoGostoso, por exemplo, a sobremesa já aparece entre as mais procuradas, reforçando o prestígio de um prato que se adapta tanto a reuniões familiares quanto a jantares mais sofisticados.

Mousse de maracujá trufado que é uma das melhores sobremesas e fácil de fazer

O diferencial dessa versão trufada está na combinação de dois cremes: um à base de maracujá e outro de chocolate meio amargo, que juntos formam camadas equilibradas entre acidez e doçura.

Para preparar, o primeiro passo é derreter 100 g de chocolate meio amargo, que servirá de base. Em seguida, parte-se para o creme de maracujá, feito com 300 ml de polpa da fruta, 1 xícara de leite em pó, 395 g de leite condensado e 400 g de creme de leite.

Tudo é batido no liquidificador até atingir uma textura lisa e aveludada, que sozinho já seria suficiente para encantar.

Mas a receita não para por aí. O toque sofisticado vem do creme de chocolate, preparado com 300 g de chocolate meio amargo e 300 g de creme de leite, aquecidos em banho-maria até formar uma ganache brilhante. A montagem é simples: basta intercalar camadas dos dois cremes em taças ou travessas e deixar na geladeira até firmar.

O resultado final é uma sobremesa de aparência elegante, com contraste de cores e um sabor que, segundo os comentários do vídeo, “faz parecer que foi comprada em confeitaria”.

Não é coincidência que a repercussão tenha sido tão grande. A receita reúne o que os brasileiros mais buscam na cozinha atual: praticidade, poucos ingredientes e um resultado digno de aplausos. É também um exemplo de como o universo digital tem resgatado receitas tradicionais, dando a elas uma nova roupagem e aproximando a gastronomia caseira da sofisticação profissional.

No fim, o mousse de maracujá trufado mostra que a simplicidade pode, sim, ser surpreendente, e que até mesmo uma sobremesa fácil pode carregar consigo o sabor de uma história bem contada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!