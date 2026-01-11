Velocidade máxima sobe para 130 km/h nas estradas após decisão do governo neste país em 2026

Medida vale para rodovias de pista dupla e reacende debate sobre segurança, fiscalização e diferenças em relação às regras brasileiras

Pedro Ribeiro - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O governo da Argentina permite velocidade máxima de 130 km/h em rodovias de pista dupla e acesso controlado. A regra vale para vias com melhor infraestrutura e separação física de fluxos.

A legislação argentina diferencia os limites conforme o tipo de estrada. Em autopistas duplicadas, carros e motocicletas podem trafegar até 130 km/h, desde que a sinalização autorize.

Em rodovias rurais de pista simples, o limite cai para 110 km/h.

Em trechos com cruzamentos, curvas acentuadas ou menor padrão técnico, a velocidade permitida é ainda menor.

As autoridades justificam a medida com base na qualidade do asfalto, sinalização adequada e menor risco de colisões frontais em vias duplicadas. O governo também mantém fiscalização eletrônica e presencial.

A regra coloca a Argentina em patamar semelhante ao de países europeus, como a Itália, onde o limite em autoestradas também chega a 130 km/h.

No Brasil, os limites seguem mais restritivos. Em rodovias duplicadas, carros e motos geralmente podem trafegar até 110 km/h, enquanto vias simples permitem até 100 km/h.

Especialistas alertam que o limite legal não obriga o motorista a dirigir no máximo permitido. Condições climáticas, tráfego intenso e visibilidade devem sempre orientar a condução.

A decisão reacende o debate sobre segurança viária e mostra como diferentes países ajustam suas regras conforme infraestrutura, fiscalização e políticas públicas de trânsito.

