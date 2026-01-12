Com palha, sal a 540 °C e energia solar, China cria floresta em um dos desertos mais inóspitos do planeta
Projeto de longo prazo combina engenharia ambiental, energia limpa e técnicas simples para conter a areia e permitir o crescimento de vegetação em regiões extremas
Transformar um deserto em uma área capaz de sustentar vegetação parecia improvável até para os padrões da engenharia moderna.
Ainda assim, a China vem avançando nesse desafio ao aplicar um conjunto de soluções que une tecnologia de ponta e métodos simples, como o uso de palha no solo.
Em regiões áridas do país, onde a areia se move constantemente e a chuva é escassa, a primeira etapa do processo não envolve árvores, mas a estabilização do solo.
Para isso, fibras vegetais são distribuídas em padrões geométricos sobre a areia, reduzindo a força do vento e impedindo o deslocamento das dunas. Essa base cria condições mínimas para que o solo retenha umidade.
Com a areia controlada, entram em cena sistemas de energia solar em larga escala.
Além de gerar eletricidade limpa, os painéis ajudam a diminuir a temperatura do solo e a evaporação da água, criando um microambiente mais favorável ao desenvolvimento das plantas. A energia produzida sustenta sistemas de irrigação e infraestrutura em áreas isoladas.
Parte desse sistema energético utiliza sal fundido aquecido a cerca de 540 °C, tecnologia comum em usinas solares térmicas.
O sal funciona como meio de armazenamento de calor, permitindo que a energia gerada durante o dia continue disponível à noite, garantindo estabilidade para o funcionamento contínuo do projeto.
Somente após essas etapas começa o plantio de espécies resistentes à seca, escolhidas para suportar temperaturas extremas e pouca água.
Com o tempo, essas plantas ajudam a melhorar a qualidade do solo, criando um ciclo que favorece o surgimento de novas áreas verdes.
O resultado não é uma floresta densa criada de forma imediata, mas um processo gradual de recuperação ambiental, capaz de reduzir tempestades de areia, proteger infraestruturas e devolver vida a áreas antes consideradas improdutivas.
A iniciativa faz parte de um esforço nacional de décadas para conter a desertificação e proteger regiões habitadas do avanço dos desertos.
Mais do que um experimento pontual, o projeto mostra como soluções simples, quando combinadas com tecnologia, podem mudar paisagens inteiras ao longo do tempo.
