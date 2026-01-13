Cidade mineira escondida no coração da serra se transforma em refúgio para quem quer desacelerar

Em tempos acelerados, alguns lugares parecem funcionar em um compasso próprio e raro

Magno Oliver - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Escondida entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, Bocaina de Minas vem chamando atenção de viajantes que buscam tranquilidade longe dos roteiros mais conhecidos e badalados.

Com pouco mais de cinco mil habitantes, o município mantém um ritmo desacelerado, marcado pelo silêncio, pelo ar puro e por paisagens preservadas que trazem paz e relaxamento.

A força do turismo local está na natureza praticamente intocada. Cachoeiras de águas claras, cercadas por mata nativa, se espalham pelo território e atraem visitantes interessados em banho, contemplação e caminhadas leves.

Trilhas ecológicas conduzem a cenários que reforçam o perfil da cidade como destino de ecoturismo e descanso. O melhor período para visitar Bocaina de Minas ocorre entre os meses de abril e setembro, quando as chuvas diminuem e o clima de montanha se mantém ameno.

Nessa época, o acesso às áreas naturais é facilitado, e as atividades ao ar livre podem ser realizadas com mais segurança. Além das paisagens, a cidade oferece experiências voltadas ao bem-estar.

Pousadas integradas à natureza, práticas de meditação, momentos de descanso à beira de rios e a culinária mineira preparada no fogão a lenha fazem parte da rotina de quem escolhe permanecer alguns dias no local.

O acesso, feito principalmente por estradas sinuosas, já antecipa a proposta da viagem. O caminho entre montanhas, partindo de cidades como São Paulo, Belo Horizonte ou do sul de Minas, reforça a sensação de isolamento e transforma Bocaina de Minas em um verdadeiro refúgio para quem deseja desacelerar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!