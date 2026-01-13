Morte de professor de vôlei após mal súbito durante aula comove Anápolis

Educador passou mal em quadra durante treino com alunos. Samu tentou reanimação, mas óbito foi constatado ainda no local

Pedro Ribeiro - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A morte do professor de vôlei Mauro Mendes de Paula, de 62 anos, causou forte comoção em Anápolis na noite desta terça-feira (13).

Ele passou mal enquanto ministrava aula em uma escolinha de vôlei localizada na Rua Barão do Rio Branco, região Central da cidade, onde trabalhava com adolescentes e jovens.

Conforme apurado pelo Portal 6, Mauro sofreu um mal súbito durante a atividade em quadra e caiu repentinamente.

Pessoas que estavam no local iniciaram imediatamente manobras de massagem cardíaca na tentativa de reanimá-lo, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) era acionado.

A equipe médica chegou rapidamente e deu continuidade aos procedimentos de reanimação por um período prolongado, mas o professor não resistiu e morreu ainda no local.

No momento do ocorrido, havia vários alunos treinando, o que gerou forte abalo emocional entre os presentes.

Bastante conhecido no meio esportivo, o educador era reconhecido pelo trabalho dedicado à formação de jovens atletas e pela atuação ativa na organização de torneios e eventos de vôlei em Anápolis e região.

As circunstâncias da morte deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

