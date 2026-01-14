EUA suspendem emissão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil, diz TV

Segundo emissora Fox News, medida terá início no próximo dia 21 e ficará em vigor por tempo indeterminado

Folhapress - 14 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de passaporte brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Os Estados Unidos suspenderam a emissão de vistos para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil, segundo a Fox News. Ainda não está claro quais tipo de vistos estariam sujeitos à restrição.

A emissora americana afirma ter tido acesso a um documento do Departamento de Estado que orienta funcionários consulares a negar vistos enquanto a pasta reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

A medida teria como objetivo barrar a entrada de solicitantes que, segundo o governo, poderiam se tornar dependentes de assistência social ou representar um custo para os cofres públicos. Ainda segundo a Fox News, a restrição terá início no próximo dia 21 e ficará em vigor por tempo indeterminado.

Países como Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen também aparecem na lista. Até a publicação deste texto, o Itamaraty e o governo de Donald Trump não comentaram oficialmente a medida.