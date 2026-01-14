Mais de 80 pessoas têm entre R$ 20 mil e R$ 1 mi para receber do Governo de Goiás e não sabem

Prazo para saque termina em março e dinheiro é liberado após solicitação simples pelo sistema do programa

Pedro Ribeiro - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mais de 80 moradores de Goiás ainda não pediram o resgate de prêmios em dinheiro do último sorteio de 2025 do programa Nota Fiscal Goiana.

O concurso foi realizado em 18 de dezembro e, até agora, 81 ganhadores seguem com valores pendentes, que variam de R$ 1 mil a R$ 20 mil.

Entre os prêmios que ainda aguardam solicitação estão dois de R$ 20 mil, um de R$ 10 mil, 28 de R$ 2 mil e outros 50 no valor de R$ 1 mil.

O prazo final para pedir o saque vai até 29 de março. Quem perde a data não recebe o dinheiro.

Por outro lado, 76 contemplados já solicitaram o pagamento e receberam os valores automaticamente na conta bancária cadastrada no sistema do programa, sem necessidade de comparecer a qualquer órgão público.

O próximo sorteio está marcado para 29 de janeiro e será realizado pela Secretaria da Economia, responsável pela execução da iniciativa no Governo de Goiás.

O programa distribui prêmios mensalmente a consumidores que informam o CPF nas compras do varejo e mantêm o cadastro ativo.

Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas participam do Nota Fiscal Goiana. A cada R$ 100 em compras com CPF na nota, o consumidor recebe um bilhete eletrônico para concorrer.

Quanto mais bilhetes acumulados, maiores são as chances de ganhar.

Os sorteios mensais distribuem até R$ 50 mil em prêmios e somam 158 valores pagos a cada edição.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!