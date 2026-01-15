Chegou o dia: funcionários da Havan começam a receber presente especial de Luciano Hang

Benefício é destinado aos mais de 23 mil colaboradores da rede em todo o Brasil

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

(Imagem: Divulgação)

O “presente” anunciado por Luciano Hang, fundador da Havan, finalmente chegou ao bolso dos funcionários. A varejista começou a liberar nesta sexta-feira (16) o pagamento de um valor extra para todos os colaboradores da rede.

Ao todo, mais de 23 mil empregados, espalhados por mais de 20 estados, vão receber R$ 4 mil por meio do Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Segundo a empresa, o depósito funciona como uma espécie de 14º salário e será feito com um mês de antecedência em relação ao cronograma adotado no ano passado. A Havan também informou que o repasse está diretamente ligado ao desempenho operacional da companhia e ao cumprimento de metas internas, especialmente relacionadas às vendas.

Luciano Hang destacou que o bônus é reflexo dos resultados obtidos ao longo do último ano e afirmou que o crescimento da rede está conectado ao esforço diário de quem trabalha nas lojas e nos setores da empresa.

Fundada em Brusque (Santa Catarina), a Havan completa 40 anos em 2026 e hoje conta com mais de 180 unidades em funcionamento pelo país.

A empresa ainda não divulgou o faturamento consolidado de 2025, mas estimativas do mercado apontam que a receita bruta pode ter ficado em torno de R$ 18 bilhões no período.

