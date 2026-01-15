Motivos que explicam por que Goiás tem a melhor educação pública do Brasil
Entre investimentos e políticas públicas, estado tem se destacado em diversos índices
Seja pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ou pelas classificações das escolas estaduais goianas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os números apontam para a mesma direção: Goiás tem a melhor educação pública do Brasil.
Em agosto de 2025, a rede estadual de Educação em Goiás recebeu quatro troféus no Prêmio MEC da Educação Brasileira, que busca estimular a melhoria da qualidade do ensino e permanência dos alunos. Na ocasião, foi reconhecida como a mais bem classificada do país no ensino médio.
A avaliação do governo estadual é de que os resultados são fruto de investimentos e políticas públicas.
De acordo com o governador Ronaldo Caiado (UB) em julho de 2025, o valor investido na área, desde 2019, já somava R$ 8,5 bilhões.
Ele declarou, à época: “estamos investindo, qualificando, ampliando e melhorando a educação dos nossos jovens. É o que me deixa muito orgulhoso”.
Além do investimento estadual, algumas quantias também são cedidas pelo governo federal. O Ministério da Educação previa a destinação de quase R$ 5 milhões a Goiás por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Equidade, em 2025, por exemplo.
Ao todo, 321 escolas estavam elegíveis à iniciativa, repassada às frentes de recursos multifuncionais; água, esgotamento sanitário e infraestrutura nas Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas; e Diversidades.
Programa Bolsa Estudo
Entre as políticas públicas, existe o programa Bolsa Estudo. O projeto tem caráter educacional e assistencial, tentando combater a evasão escolar e atenuar os efeitos da pandemia da Covid-19.
A iniciativa está vinculada ao Busca Ativa: Acolher para Permanecer, lançado pela Secretaria de Educação de Goiás em outubro de 2021. O valor do repasse mensal é de R$ 111,92.
Os alunos precisam atender a alguns critérios para conseguir o benefício: frequência mensal mínima de 75%, nota bimestral mínima para a aprovação em todas as disciplinas, e não cometimento de ato de indisciplina ou infracional que provoque relatório, notificação, advertência ou suspensão.
Escolas conectadas
Outro motivo que colabora para a qualidade da rede estadual de educação em Goiás é a conectividade de internet – que o governo conseguiu universalizar. A marca foi registrada pelo Censo Escolar 2024 e colocou o estado entre os primeiros do país a alcançar essa meta.
De acordo com a secretaria estadual, a ampliação foi intensificada durante a pandemia da Covid-19 e impacta diretamente 544 mil estudantes e mais de 25 mil professores, incluindo escolas localizadas em comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos rurais.
A política incluiu instalação de internet, entrega de notebooks e de Chromebooks, com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem – também com a intenção de fomentar a Inteligência Artificial.
Resultados práticos
Os investimentos, junto às políticas públicas, trouxeram resultados: no Enem 2024, cujos resultados foram os últimos divulgados até então, quatro escolas públicas de Goiás figuraram no ranking das 50 instituições com maiores notas.
Anápolis, Goianápolis, Itapaci e Morrinhos ganham destaque entre as referências nacionais em desempenho acadêmico.
Dentre as quatro, a Escola Municipal Joaquim Soares da Silva, em Goianápolis, foi a mais bem classificada: ficou entre as 15 primeiras posições. O Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Santa Terezinha, em Itapaci, figurou em 43º.
Na sequência, o Cepi Sylvio de Mello, em Morrinhos, está em 45º, e o Centro de Ensino Gomes de Souza Ramos, em Anápolis, ocupa a 48ª colocação. Os resultados do ranking foram calculados a partir da média das notas obtidas pelos alunos.
