Motivos que explicam por que Goiás tem a melhor educação pública do Brasil

Entre investimentos e políticas públicas, estado tem se destacado em diversos índices

Natália Sezil - 15 de janeiro de 2026

Sala de aula da rede estadual de ensino, em Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Seja pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ou pelas classificações das escolas estaduais goianas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os números apontam para a mesma direção: Goiás tem a melhor educação pública do Brasil.

Em agosto de 2025, a rede estadual de Educação em Goiás recebeu quatro troféus no Prêmio MEC da Educação Brasileira, que busca estimular a melhoria da qualidade do ensino e permanência dos alunos. Na ocasião, foi reconhecida como a mais bem classificada do país no ensino médio.

A avaliação do governo estadual é de que os resultados são fruto de investimentos e políticas públicas.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (UB) em julho de 2025, o valor investido na área, desde 2019, já somava R$ 8,5 bilhões.

Ele declarou, à época: “estamos investindo, qualificando, ampliando e melhorando a educação dos nossos jovens. É o que me deixa muito orgulhoso”.

Além do investimento estadual, algumas quantias também são cedidas pelo governo federal. O Ministério da Educação previa a destinação de quase R$ 5 milhões a Goiás por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Equidade, em 2025, por exemplo.

Ao todo, 321 escolas estavam elegíveis à iniciativa, repassada às frentes de recursos multifuncionais; água, esgotamento sanitário e infraestrutura nas Escolas do Campo, Indígenas e Quilombolas; e Diversidades.

Programa Bolsa Estudo

Entre as políticas públicas, existe o programa Bolsa Estudo. O projeto tem caráter educacional e assistencial, tentando combater a evasão escolar e atenuar os efeitos da pandemia da Covid-19.

A iniciativa está vinculada ao Busca Ativa: Acolher para Permanecer, lançado pela Secretaria de Educação de Goiás em outubro de 2021. O valor do repasse mensal é de R$ 111,92.

Os alunos precisam atender a alguns critérios para conseguir o benefício: frequência mensal mínima de 75%, nota bimestral mínima para a aprovação em todas as disciplinas, e não cometimento de ato de indisciplina ou infracional que provoque relatório, notificação, advertência ou suspensão.

Escolas conectadas

Outro motivo que colabora para a qualidade da rede estadual de educação em Goiás é a conectividade de internet – que o governo conseguiu universalizar. A marca foi registrada pelo Censo Escolar 2024 e colocou o estado entre os primeiros do país a alcançar essa meta.

De acordo com a secretaria estadual, a ampliação foi intensificada durante a pandemia da Covid-19 e impacta diretamente 544 mil estudantes e mais de 25 mil professores, incluindo escolas localizadas em comunidades indígenas, quilombolas e assentamentos rurais.

A política incluiu instalação de internet, entrega de notebooks e de Chromebooks, com o objetivo de melhorar o processo de ensino-aprendizagem – também com a intenção de fomentar a Inteligência Artificial.

Resultados práticos

Os investimentos, junto às políticas públicas, trouxeram resultados: no Enem 2024, cujos resultados foram os últimos divulgados até então, quatro escolas públicas de Goiás figuraram no ranking das 50 instituições com maiores notas.

Anápolis, Goianápolis, Itapaci e Morrinhos ganham destaque entre as referências nacionais em desempenho acadêmico.

Dentre as quatro, a Escola Municipal Joaquim Soares da Silva, em Goianápolis, foi a mais bem classificada: ficou entre as 15 primeiras posições. O Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Santa Terezinha, em Itapaci, figurou em 43º.

Na sequência, o Cepi Sylvio de Mello, em Morrinhos, está em 45º, e o Centro de Ensino Gomes de Souza Ramos, em Anápolis, ocupa a 48ª colocação. Os resultados do ranking foram calculados a partir da média das notas obtidas pelos alunos.

