Estudantes da rede estadual de Goiás disputam e ganham prêmios inéditos no Brasil

Diversos alunos se destacaram ao propor soluções inovadoras, encarando problemas reais e se preparando para os próximos passos

Natália Sezil - 12 de janeiro de 2026

Estudantes da rede estadual de ensino de Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Seja na cultura, na culinária ou na educação, Goiás sempre aparenta ter algo a compartilhar com o Brasil – e os estudantes da rede estadual de ensino parecem querer provar essa hipótese.

Seja em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão ou Formosa, eles acumularam diversas conquistas ao longo de 2025. Disputaram e conseguiram prêmios inéditos no país.

Vaga no Mundial de Robótica

A lista começa já nos primeiros meses do ano. Em março, se destacaram os alunos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMGI) Doutor Tharsis Campos, de Catalão, no Sul do estado.

A equipe “Lego Stars” participou da First Lego League, competição internacional de robótica e inovação voltada a jovens de nove a 15 anos, e chegou longe. Os estudantes venceram no Festival Nacional de Robótica e conquistaram uma vaga no Mundial.

Eles representaram o Brasil no Open África, um torneio considerado plataforma de excelência na área STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, na sigla em inglês), e em inovação.

Melhores foguetes de garrafa PET

Em maio, foi a vez dos estudantes de Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). Ainda no ensino fundamental, os alunos do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) Professora Izabel Christina conquistaram o 1º e o 3º lugar na Copa Centro-Oeste de Foguetes.

O torneio, promovido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), é uma etapa regional da maior competição tecnológica espacial do Brasil.

O desafio era lançar foguetes feitos de garrafas PET, impulsionados por água e ar pressurizado – e nisso eles “decolaram”.

De volta à robótica

Em junho, o principal assunto voltou a ser a robótica. Isso porque estudantes da Escola do Futuro de Goiás Luiz Rassi, de Aparecida de Goiânia, conquistaram vaga na etapa nacional do campeonato promovido pela Federação Internacional de Associações de Esportes Robóticos (Fira).

Eles montaram e programaram robôs para empurrar oponentes para fora da arena enquanto desviavam de obstáculos. A equipe Rassilianos fez um que impressionou ao puxar 15kg, ficando em 2º lugar na categoria Cliff Hanger da etapa regional.

Desafio da Fórmula 1

Menos de um mês depois, se destacaram três alunas do Cepi Gomes de Souza, de Anápolis. O trio concorreu no Learning Sectors, desafio de pensamento computacional promovido pelo British Council em parceria com a Fórmula 1 (F1) e o Governo de Goiás.

Elas apresentaram o projeto “Enriquecendo a Experiência Literária: Estratégias para a leitura inclusiva de crianças com deficiência visual”, propondo criar livros infantis acessíveis, que usassem formatos como braile, alto relevo e audiodescrição.

Goiás foi o primeiro estado brasileiro a sediar o desafio, que já havia sido aplicado no Reino Unido, na Índia e na África do Sul. Com a vitória, as estudantes puderam participar de uma experiência imersiva nos bastidores do Grande Prêmio de São Paulo da F1.

Smartwatch inovador

Setembro foi mais um mês de destaque para Anápolis. Também participando do desafio Learning Sectors, três alunos do Cepi Dr. Mauá Cavalcante Sávio criaram o Sentipulso, um smartwatch pensado para auxiliar estudantes neurodivergentes no controle emocional em ambiente escolar.

O relógio identifica estados emocionais e, por meio de alertas visuais e vibração, ajuda na autorregulação. Tudo com uma pegada sustentável: sucata eletrônica, placas solares reaproveitadas de calculadoras e componentes como o Arduino Uno.

O projeto conseguiu o 1º lugar na categoria Referência, área de Engenharias, na 9ª Mostra de Ciência, Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo e Cultura (Moscitec), realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Assim, o trio participou de uma feira internacional.

IA Aplicada

Em novembro, ganhou atenção a Olimpíada de Inteligência Artificial (IA) Aplicada organizada pelo Governo de Goiás em parceria com o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) e o Centro de Competência Embrapii em Tecnologias Imersivas (AKCIT).

Única do tipo em nível estadual do país, a competição reuniu mais de mil alunos do ensino fundamental e médio. Os estudantes enfrentaram três desafios práticos envolvendo visão computacional, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina.

Ao final, os 18 alunos das equipes que ficaram em 1º, 2º e 3º lugar irão para um intercâmbio na Inglaterra, em uma viagem que inclui curso intensivo de inglês, visitas técnicas a ambientes de inovação e programação cultural guiada, com despesas custeadas pelo governo estadual.

“Pé na estrada”

Por fim, ainda falando de viagens, a primeira turma da iniciativa Goiás pelo Mundo, que leva estudantes goianos para intercâmbios custeados pelo governo do estado, já está passando pela experiência.

Eles embarcaram para a Austrália no dia 03 de janeiro. São 39 estudantes ligados às Escolas do Futuro, selecionados por desempenho nos cursos técnicos de tecnologia, ou pela vitória na 1ª Olimpíada de IA Aplicada, realizada em 2024.

