Dicionário revela: qual o coletivo de “burro” que muita gente termina o ensino médio sem saber

Termo é pouco usado no dia a dia, mas existe e aparece registrado em dicionários e livros de língua portuguesa

Magno Oliver - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Muita gente passa anos estudando português, termina o ensino médio e ainda fica em dúvida quando alguém pergunta: afinal, qual é o coletivo de burro?

O tema vira curiosidade na internet porque não é um termo comum de se ouvir no dia a dia, apesar de estar registrado oficialmente em dicionários.

O coletivo de burro é varas. Isso mesmo: quando há vários burros juntos, a forma correta de chamar o grupo é uma vara de burros.

A expressão segue o padrão usado para outros animais de carga e aparece em registros formais da língua portuguesa.

O curioso é que, por ser uma palavra pouco utilizada fora de contextos mais literários, muita gente acaba achando que não existe coletivo para esse animal ou imagina versões diferentes, como “manada”, que é mais associada a bois, elefantes e outros animais maiores.

Mesmo sem aparecer com frequência em conversas comuns, saber esses coletivos ainda chama atenção em provas, perguntas de cultura geral e até em conteúdos de curiosidades que viralizam nas redes sociais.

E no caso do burro, a resposta é direta: o coletivo é vara.

