Luciana Gimenez deixa a RedeTV! após 25 anos

Decisão ocorre após mudanças no controle acionário do canal

Folhapress - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A apresentadora Luciana Gimenez deixou a RedeTV! após 25 anos na emissora.

Luciana e a emissora encerraram o contrato “em comum acordo”. “A emissora agradece profundamente a contribuição de Luciana Gimenez ao longo desses 25 anos, reconhecendo sua importância na história da RedeTV! e desejando pleno êxito em seus novos projetos e desafios profissionais”, diz nota divulgada pela RedeTV!

“Ao longo de mais de duas décadas, Luciana construiu uma trajetória marcante na emissora, tornando-se um dos rostos mais emblemáticos da televisão brasileira. Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do “SuperPop” e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público e com a RedeTV!”, afirmou a emissora, em nota.

Ela estava à frente do Superpop desde 2001. Nos últimos anos, apresentou outras atrações no canal, como o Luciana By Night, Mega Senha e Operação Cupido.

Em dezembro, Marcelo de Carvalho, ex-marido de Luciana, cedeu o controle da emissora a Amílcare Dallevo Júnior. Apesar de ter vendido as ações do canal ao sócio, Marcelo de Carvalho segue à frente do programa Mega Sonho, que vai ao ar aos sábados, às 23h.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da apresentadora. Assim que ela se manifestar, a nota será atualizada.

