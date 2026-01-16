Mau cheiro na casa: item simples usado no dia a dia e jogado no ralo pode estar causando o problema

Hábito comum na limpeza doméstica pode entupir encanamentos e provocar odores desagradáveis sem que muita gente perceba

Layne Brito - 16 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

O mau cheiro vindo da pia ou do ralo é um problema frequente em muitas casas e, na maioria das vezes, a causa está em hábitos aparentemente inofensivos do dia a dia.

Um deles envolve um item simples, usado diariamente e muitas vezes descartado de forma incorreta: a borra de café.

Por muito tempo, a borra de café foi apontada como uma aliada da limpeza, sendo jogada no ralo com a ideia de ajudar a eliminar odores ou até evitar entupimentos.

No entanto, especialistas alertam que o efeito pode ser justamente o contrário.

Isso acontece porque a borra não se dissolve na água. Ao ser descartada no ralo, ela se acumula nas paredes do encanamento e se mistura com restos de gordura e sabão.

Com o tempo, essa combinação forma uma massa que dificulta o escoamento da água e favorece a proliferação de bactérias, responsáveis pelo cheiro desagradável.

Além do odor, o acúmulo pode causar entupimentos frequentes e até danos à tubulação.

O problema costuma surgir aos poucos, o que faz com que muitas pessoas não associem o mau cheiro ao descarte incorreto da borra.

A recomendação é simples: a borra de café deve ser descartada no lixo orgânico ou reaproveitada de outras formas, como adubo para plantas, desde que usada corretamente.

Para evitar odores no ralo, o ideal é apostar em limpeza periódica com água quente, bicarbonato de sódio e vinagre, sempre com cuidado.

Pequenas mudanças de hábito podem fazer grande diferença na rotina da casa, evitando transtornos e mantendo os ambientes livres de cheiros indesejados.

