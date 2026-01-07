Se você tem borra de café em casa, tem um tesouro e muitos não sabia
Resíduo que muita gente joga fora pode ser reaproveitado de forma útil, econômica e sustentável no dia a dia
Aquele restinho de café que sobra no filtro todas as manhãs pode ser muito mais valioso do que parece. Além de servir como adubo natural, a borra também é excelente para limpeza, cuidados com a pele e até eliminação de odores indesejados dentro de casa.
Rica em nitrogênio e compostos orgânicos, ela age como um fertilizante natural de liberação lenta, perfeito para nutrir o solo de hortas e vasos. Sua textura granulada também funciona como um abrasivo suave, ideal para remover gordura de panelas metálicas sem riscar.
Veja como aproveitar a borra de café de diferentes maneiras
- Adubo caseiro: Misture a borra diretamente à terra das plantas para melhorar a qualidade do solo e estimular o crescimento saudável.
- Neutralizador de odores: Coloque um potinho com borra seca dentro da geladeira para eliminar cheiros fortes de alimentos.
- Esfoliante natural: Misture com mel e aplique na pele, fazendo movimentos circulares. A combinação remove células mortas e deixa o toque mais macio.
- Repelente de insetos: Espalhe pequenas quantidades secas em cantos da cozinha ou perto de janelas para afastar formigas e mosquitos.
- Removedor de odores das mãos: Após picar alho ou cebola, esfregue um pouco de borra nas mãos para neutralizar o cheiro rapidamente.
Misturar o café com cascas de ovos trituradas é outro truque que fortalece as plantas. O cálcio das cascas ajuda a corrigir a acidez do solo e potencializa o efeito do nitrogênio presente na borra, mantendo a terra rica e equilibrada.
Reaproveitar o que antes iria para o lixo é uma forma simples de economizar e contribuir com o meio ambiente. E tudo começa com algo tão comum quanto o café de todo dia.
