Vídeo mostra agressões e xingamentos homofóbicos em lanchonete de Goiânia

Suspeito seria jovem de 26 anos, que teria chegado ao trabalho bêbado e proferindo ofensas contra colegas

Da Redação - 16 de janeiro de 2026

Funcionário de lanchonete foi filmado proferindo ofensas homofóbicas e agredindo colegas. (Foto: Reprodução)

Imagens obtidas pela reportagem do Portal 6 revelam um caso grave de agressões, ofensas homofóbicas e ameaças em uma lanchonete do bairro Celina Park, em Goiânia.

Conforme as informações apuradas, o caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (15). O autor, de 26 anos, teria chegado ao trabalho bêbado e proferindo ofensas contra duas colegas, que seriam um casal lésbico.

Em um primeiro momento, ele teria ofendido as mulheres com termos como “sapatonas”, “lixo”, “nojentas” e pedindo para que elas não se aproximassem dele.

Posteriormente, ele ainda teria xingado os proprietários da lanchonete – dois homens, que também formam um casal homoafetivo – de “viadinhos”, “gays” e “nojentos”. Parte das ações do jovem foi filmada por testemunhas.

Diante das ofensas, houve intervenção para conter a situação, momento em que a discussão evoluiu para agressões físicas.

Uma mulher teria sido atingida com um soco, e outros envolvidos relataram que também sofreram agressões durante a confusão.

Um dos proprietários chegou a afirmar ter também revidado os golpes do jovem, para defender a si e aos outros funcionários.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou os envolvidos alterados. Todos foram conduzidos à Central Geral de Flagrantes para as providências cabíveis e posteriormente liberados.

O caso segue sob apuração para esclarecimento dos fatos e responsabilização conforme a legislação penal.

