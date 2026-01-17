Churrasqueiro profissional ensina a melhor técnica de acender o carvão sem fazer fumaça e bagunça

Aprenda o método definitivo para iniciar o churrasco com agilidade, evitando o excesso de fuligem e garantindo a brasa perfeita em poucos minutos

Gustavo de Souza - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O churrasco é uma das maiores paixões nacionais, mas o início do preparo costuma ser um desafio até para os entusiastas mais experientes. O excesso de fumaça, que muitas vezes invade a casa e incomoda os vizinhos, somado à sujeira de cinzas e fuligem, são os principais obstáculos de quem busca praticidade. No entanto, um método utilizado por profissionais promete revolucionar essa etapa, garantindo uma queima limpa e eficiente sem a necessidade de produtos químicos agressivos ou improvisos perigosos.

A técnica foca na circulação de oxigênio e na seleção estratégica dos materiais, permitindo que o fogo se propague de dentro para fora. Além de manter o ambiente limpo, esse procedimento preserva o sabor da carne, evitando que resíduos de combustíveis influenciem no resultado final.

A ciência da combustão sem resíduos

O grande segredo para evitar a fumaça densa logo no início está na temperatura inicial do carvão e na ausência de componentes que geram queima incompleta. Enquanto muitos recorrem a papel jornal ou excesso de álcool líquido — que produzem fumaça negra e fuligem —, a técnica profissional utiliza uma estrutura de “chaminé” com o próprio carvão.

Ao criar um núcleo de calor protegido, o ar quente sobe de forma constante, alimentando as chamas sem abafar o fogo. Isso faz com que o carvão alcance o estágio de brasa muito mais rápido, eliminando a fase de fumaça excessiva que ocorre quando o fogo luta para se manter aceso em meio a materiais inadequados.

Eficiência e segurança no manuseio do fogo

Além do benefício estético e de limpeza, a técnica ensinada por especialistas prioriza a segurança do condutor da churrasqueira. O uso de óleos vegetais em suportes de papel toalha, por exemplo, cria uma chama persistente e controlada, muito mais segura que as explosões causadas por inflamáveis voláteis.

Essa abordagem não apenas acelera o processo, mas também garante uma brasa uniforme por mais tempo. Com o calor distribuído de forma correta desde o início, o consumo de carvão torna-se mais inteligente, evitando o desperdício e garantindo que a temperatura da grelha se mantenha estável durante todo o serviço da carne.

Confira a técnica completa no vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Lucas Monteiro | HAMBÚRGUER (@lucasmonteirosf)

