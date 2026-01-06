As melhores carnes para quem está começando no churrasco

Cortes mais simples, saborosos e difíceis de errar ajudam iniciantes a ganhar confiança na grelha

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Fazer churrasco pode parecer intimidador para quem está começando. Medo de errar o ponto da carne, de escolher o corte errado ou de servir algo seco demais costuma afastar muitos iniciantes da churrasqueira.

A boa notícia é que existem carnes mais fáceis de preparar, saborosas e praticamente à prova de erro — ideais para quem quer aprender sem frustração.

Escolher bem os cortes é o primeiro passo para um churrasco de sucesso. Algumas carnes toleram melhor variações de temperatura, não exigem técnicas avançadas e entregam ótimo sabor mesmo com preparo simples, apenas com sal grosso e fogo bem controlado.

Fraldinha: macia e fácil de acertar

A fraldinha é uma das carnes mais indicadas para iniciantes. Ela é macia, suculenta e não exige ponto exato para ficar boa. Mesmo um pouco mais passada, continua saborosa.

Além disso, aceita bem tanto sal grosso quanto temperos simples, sendo versátil para diferentes estilos de churrasco.

Contra-filé: clássico e confiável

Muito popular nas churrasqueiras brasileiras, o contra-filé é fácil de encontrar e simples de preparar. Possui uma camada de gordura lateral que ajuda a manter a carne suculenta durante o preparo.

Para quem está começando, é um corte seguro e com ótimo custo-benefício.

Picanha suína: menos risco, mais sabor

Para quem ainda não se sente confiante com carnes bovinas, a picanha suína é uma excelente alternativa. Ela é mais barata, assa rápido e tem sabor suave.

O risco de errar o ponto é menor, desde que a carne esteja bem passada, como recomenda o preparo da carne suína.

Coxa e sobrecoxa de frango: práticas e populares

O frango não pode faltar no churrasco de iniciantes. Coxa e sobrecoxa são cortes mais gordurosos, o que evita que fiquem secas facilmente.

Além disso, são ideais para aprender controle de fogo e tempo de preparo, já que precisam assar bem, mas sem pressa.

Linguiça: a aliada de todo churrasqueiro iniciante

Se existe uma carne democrática no churrasco, é a linguiça.

Fácil de preparar, barata e difícil de errar, ela agrada a maioria das pessoas e ajuda a manter a grelha sempre ocupada enquanto outras carnes assam. É perfeita para quem ainda está pegando prática.

Dicas simples para não errar no começo

Além de escolher carnes adequadas, alguns cuidados fazem toda a diferença. Evite fogo alto demais, não fique virando a carne o tempo todo e comece sempre pelo básico. Com o tempo, a prática traz segurança e permite testar cortes mais exigentes.

Começar pelo simples é a melhor estratégia para ganhar confiança. Com essas carnes na grelha, o churrasco deixa de ser um desafio e passa a ser um momento de aprendizado — e, claro, de boa comida.