Estudantes que recebem Bolsa Família vão ganhar R$ 150 extras para comprar tênis

Novo auxílio do governo do Rio Grande do Sul vai repassar crédito para estudantes da rede estadual comprarem tênis e meias

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de cartão do Bolsa Família. (Foto: Lyon Santos/ MDS)

Estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade social vão receber um reforço no orçamento para itens básicos do dia a dia escolar.

O Governo do Rio Grande do Sul lançou o programa Pé no Futuro, que garante R$ 150 para a compra de tênis e meias por alunos da rede estadual.

A iniciativa é voltada a crianças e adolescentes cujas famílias estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), base usada em programas sociais como o Bolsa Família.

A proposta já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e deve alcançar cerca de 315 mil estudantes do ensino fundamental e médio, com investimento estimado em mais de R$ 47 milhões.

Para ter acesso ao benefício, é necessário estar matriculado na rede estadual do Rio Grande do Sul e cumprir os critérios de renda do programa, que prevê limite de até R$ 660 por pessoa na renda familiar.

Como receber o Pé no Futuro

O programa tem regras básicas para liberação do crédito:

estar matriculado na rede estadual do Rio Grande do Sul

cursar o ensino fundamental ou médio

ter família inscrita no CadÚnico

renda familiar per capita de até R$ 660 por pessoa

Para mais informações, consulte o site da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul.