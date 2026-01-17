Geladeiras podem ser as vilãs da conta de energia, mas hábito simples derruba o valor a ser pago no final do mês

Consumo pode disparar por detalhes quase invisíveis no dia a dia, mas uma mudança rápida na rotina já ajuda a aliviar a conta sem gastar nada

17 de janeiro de 2026

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Frizotec Canal da refrigeração)

A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais pesa na conta de energia, e o motivo é simples: ela fica ligada 24 horas por dia.

Por isso, qualquer falha no funcionamento ou hábito errado pode virar um gasto constante no fim do mês.

O que muita gente não percebe é que, em vários casos, o consumo alto não está apenas no modelo do aparelho, mas em detalhes do uso diário.

E um hábito simples pode derrubar o valor a ser pago sem precisar trocar a geladeira: evitar abrir a porta várias vezes e por muito tempo, principalmente sem necessidade.

Quanto mais a porta fica aberta, mais ar gelado sai e mais ar quente entra. Com isso, o motor trabalha mais para recuperar a temperatura.

Esse esforço extra, repetido ao longo do dia, pode aumentar o consumo de energia de forma silenciosa.

Além disso, outros fatores comuns deixam a geladeira ainda mais “gastona” e podem estar acontecendo dentro da sua casa sem você notar.

Geladeiras mais velhas, por exemplo, costumam consumir mais energia do que modelos atuais. Isso acontece porque a tecnologia é menos eficiente e, com o tempo, peças como o compressor vão perdendo rendimento.

Outro ponto que pesa é a borracha da porta. Quando ela está ressecada, torta ou frouxa, a vedação falha. Assim, o ar gelado escapa com facilidade e o aparelho precisa funcionar por mais tempo para manter a temperatura correta.

O excesso de gelo no congelador também é um vilão. Em aparelhos que não são frost free, o acúmulo de gelo faz a geladeira trabalhar mais e pode aumentar o consumo sem que a pessoa perceba.

Também vale observar a posição do eletrodoméstico. Se ele fica encostado na parede ou muito próximo do fogão, a ventilação piora. Dessa forma, o calor ao redor aumenta e o motor exige mais energia para dar conta.

Outro erro comum é guardar alimentos quentes dentro da geladeira. Isso força o aparelho a resfriar mais rápido e aumenta o gasto, além de prejudicar a conservação dos outros itens.

No fim das contas, a geladeira pode sim ser uma das vilãs da conta de luz. No entanto, com ajustes simples, como reduzir o tempo de porta aberta, conferir a borracha e manter o aparelho bem ventilado, já dá para sentir diferença no consumo no final do mês.

