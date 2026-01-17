Número de homicídios em Anápolis mais que dobrou em 2025, aponta Polícia Civil

Apesar da alta, mais de 75% dos casos já foram solucionados, pelo GIH

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

O número de homicídios registrados em Anápolis mais que dobrou em 2025, segundo dados do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC).

Ao todo, o município registrou 48 assassinatos ao longo do ano, contra 21 em 2024 – menor série histórica – o que representa um aumento de 128,5%.

De acordo com os dados da PC, 37 dos 48 homicídios já foram solucionados, com inquéritos concluídos e encaminhados à Justiça.

Com isso, mais de três quartos dos crimes registrados no período tiveram a autoria esclarecida pelas equipes de investigação.

Em entrevista à Rádio São Francisco, o delegado Vander Coelho explicou que o crescimento interrompe uma sequência de oito anos consecutivos de queda, mas ainda assim mantém Anápolis distante do cenário mais crítico já enfrentado pela cidade.

Segundo ele, o patamar registrado em 2024 foi excepcionalmente baixo e dificilmente seria mantido por muito tempo.

Ainda conforme o delegado, em 2016 o município chegou a contabilizar quase 200 homicídios, número que representa o recorde negativo da série histórica.

Desde então, os índices recuaram de forma consistente. Entre 2017 e 2024, a redução acumulada foi de 89,2%, o que demonstra uma queda significativa ao longo dos anos.

Mesmo com o aumento observado em 2025, os 48 homicídios registrados representam o maior número desde 2021, quando a cidade confirmou 55 assassinatos.

