Construtora abre 60 vagas em Goiânia com salários que podem chegar a R$ 20 mil

Oportunidades contemplam funções em obras e no setor administrativo, com cargos que não exigem experiência prévia

Pedro Ribeiro - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O início de 2026 traz novas oportunidades para quem busca emprego na região Metropolitana de Goiânia, especialmente no setor da construção civil.

A FGR Incorporações está com 60 vagas abertas para atuação tanto em canteiros de obras quanto em áreas administrativas da empresa.

As oportunidades incluem cargos como pedreiro, servente, pintor, rejuntadeira, encarregado, auxiliar de obras, auxiliar de carga e descarga, montador de estrutura e auxiliar de manutenção.

Também há vagas para analista de obras, coordenador de instalações e analista administrativo de obra.

Já na área administrativa, a empresa oferece vagas para analista de cobrança, assistente jurídico, auxiliar de projetos, analista de gestão de acessos, analista de infraestrutura de TI, analista de segurança da informação, assistente de orçamento e analista administrativo.

As remunerações variam entre R$ 2 mil e R$ 20 mil, de acordo com o cargo, além de pacote de benefícios que inclui vale-alimentação ou refeição, vale-transporte, vale-combustível, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e participação nos lucros e resultados (PLR).

Entre as oportunidades, cinco vagas são destinadas a estagiários de engenharia civil. Além disso, os cargos de assistente jurídico, servente e auxiliar de carga e descarga não exigem experiência anterior, ampliando o acesso para quem deseja ingressar no setor.

Os interessados podem se candidatar entrando em contato pelo WhatsApp (62) 99676-9518 ou acessando o site oficial de recrutamento da FGR.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!