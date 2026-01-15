Indústria do Daia começa o ano ofertando novas vagas de emprego com sólido plano de carreira

Oportunidades são para áreas administrativa e de segurança do trabalho, com chances para estágio e nível júnior em Anápolis

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

O ano de 2026 começou bem para quem busca emprego e crescimento profissional em Goiás.

O Laboratório Teuto, uma das maiores farmacêuticas do país, está com processo seletivo aberto para diferentes funções em sua matriz, localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Estão disponíveis vagas nas áreas de Segurança do Trabalho e Administrativa, com exigências que variam do nível técnico ao estágio.

A empresa aposta em um modelo de desenvolvimento interno e oferece um plano de carreira considerado um dos mais estruturados do setor.

Para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho Júnior, é exigida formação técnica completa, registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

O profissional irá atuar no segundo turno, apoiando a aplicação das Normas Regulamentadoras (NRs), elaboração de análises de risco, procedimentos internos e ações voltadas à cultura de segurança.

Outra oportunidade é para Estagiário em Segurança do Trabalho, com jornada de seis horas diárias, no período matutino ou vespertino.

Podem se candidatar estudantes que estejam cursando o técnico na área. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, vale-transporte e refeição no local.

Já para a função de Auxiliar Administrativo da Segurança do Trabalho, o Teuto busca profissionais com experiência no Sistema de Saúde Ocupacional (SOC) e conhecimentos em Pacote Office.

As atividades envolvem o controle de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme a NR-06, atualização de dados no sistema e apoio na elaboração de procedimentos internos.

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected].

Informações detalhadas sobre cada vaga, além do formulário oficial de inscrição, estão disponíveis no site da empresa, na aba “Trabalhe Conosco”, e também nas redes sociais oficiais.

