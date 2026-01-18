Sem trânsito e longe da muvuca, as melhores praias para se passar as férias em 2026

Alguns destinos ainda entregam mar bonito, clima tranquilo e sensação de descanso de verdade, sem filas, sem correria e sem aquele estresse típico de alta temporada

Magno Oliver - 18 de janeiro de 2026

Para quem quer fugir de trânsito, preços altos e aglomeração, algumas praias ainda entregam o que todo mundo procura nas férias: paz, natureza e tempo bem aproveitado (Foto: Divulgação)

Quem quer curtir as férias em 2026 sem trânsito e longe da muvuca já percebeu que os destinos mais famosos nem sempre significam descanso.

Em muitos lugares, a praia até é bonita, mas a experiência vira caos, com fila para tudo, preços altos e aquela sensação de que você saiu de casa para passar raiva em outro lugar.

Por isso, cresce o número de pessoas que procuram praias mais tranquilas, com natureza preservada e ritmo mais leve, onde dá para caminhar sem esbarrar em multidão, curtir o mar com calma e voltar para casa realmente descansado.

A seguir, veja algumas das melhores praias para passar as férias em 2026 com sossego, paisagens incríveis e bem menos estresse.

1- Ilha de Boipeba (Bahia)

Boipeba é o tipo de destino que parece ter parado no tempo, com praias longas, clima rústico e um silêncio que dá vontade de ficar mais dias. Como o acesso é mais trabalhoso, o lugar costuma ficar mais tranquilo, mesmo em épocas concorridas, o que faz muita gente colocar a ilha como prioridade para descansar.

2- Maracajaú (Rio Grande do Norte)

Maracajaú é uma escolha certeira para quem quer mar bonito e paz, já que fica perto de Natal, mas mantém um clima mais calmo e menos disputado. O lugar é conhecido pelas águas claras e pelos passeios que combinam com quem quer curtir sem pressa, longe de aglomeração.

3- Barra Grande (Piauí)

Barra Grande, no litoral do Piauí, ganhou fama por ser charmosa, simples e ao mesmo tempo confortável. É o tipo de praia que entrega sossego, vento gostoso e boas opções para comer, além de ser perfeita para quem quer desligar do mundo sem cair em destino lotado.

4- Praia do Bonete (Ilhabela, São Paulo)

A Praia do Bonete é uma das mais bonitas do litoral paulista e também uma das mais tranquilas, justamente porque não é tão fácil de chegar. Quem encara o caminho encontra um cenário mais preservado, com clima de refúgio e uma sensação de exclusividade que muda a viagem por completo.

5- Praia do Rosa (Santa Catarina)

A Praia do Rosa é conhecida por ser linda, bem estruturada e ainda assim conseguir manter um ar de tranquilidade, principalmente para quem escolhe bem os dias. O destino agrada quem gosta de natureza, trilhas e um clima mais elegante, mas sem virar aquela confusão que estraga o descanso.

6- São Miguel dos Milagres (Alagoas)

São Miguel dos Milagres é uma das opções mais procuradas por quem quer água cristalina e um ambiente mais reservado. Apesar de ter ficado mais famoso, ainda passa longe do caos de destinos superlotados, principalmente para quem busca pousadas menores e um ritmo mais calmo.

No fim das contas, férias boas não dependem só de praia bonita, porque descanso de verdade também tem a ver com paz, tempo bem aproveitado e ausência de estresse. Quando o destino tem menos trânsito e menos muvuca, a experiência fica mais leve e a viagem rende muito mais.

