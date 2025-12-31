Misturinha caseira potente promete acabar com o odor nas axilas de uma vez por todas
Combinação simples ajuda a neutralizar bactérias responsáveis pelo mau cheiro e tem ganhado espaço na rotina doméstica
O odor nas axilas é um incômodo comum e nem sempre está ligado à falta de higiene. Em muitos casos, o problema surge pela ação de bactérias que se alimentam do suor, produzindo o cheiro desagradável mesmo logo após o banho.
Por isso, além de sabonetes e desodorantes industrializados, uma misturinha caseira simples tem chamado atenção por ajudar a neutralizar o odor desde a origem, usando ingredientes fáceis de encontrar em casa.
A receita mais citada combina bicarbonato de sódio e vinagre de maçã ou limão, conhecidos por suas propriedades antibacterianas e neutralizadoras de odores.
Como funciona a misturinha
O bicarbonato ajuda a equilibrar o pH da pele, dificultando a proliferação das bactérias que causam o mau cheiro. Já o vinagre ou o limão atuam como agentes antibacterianos naturais, reduzindo a presença desses microrganismos.
A aplicação correta faz toda a diferença. O ideal é usar a mistura após o banho, com a pele limpa e seca.
Como preparar e usar
- Misture 1 colher de chá de bicarbonato de sódio em 2 colheres de sopa de água até formar uma pastinha.
- Aplique uma camada fina nas axilas com os dedos ou um algodão.
- Deixe agir por 5 a 10 minutos.
- Enxágue bem e seque normalmente.
Quem prefere uma versão líquida pode usar vinagre de maçã diluído em água (meio a meio) ou limão diluído em água, aplicando com algodão e enxaguando após alguns minutos.
Atenção aos cuidados
Dermatologistas alertam que o uso deve ser moderado, já que o bicarbonato pode causar irritação em peles sensíveis. O ideal é testar a mistura em uma pequena área antes da aplicação regular e evitar o uso diário contínuo.
A misturinha não substitui o tratamento médico em casos de hiperidrose ou bromidrose, mas pode ajudar bastante em situações leves e pontuais.
Com ingredientes simples e baratos, o método ganhou espaço justamente por atacar a causa do problema e não apenas mascarar o cheiro. Um cuidado caseiro que, quando bem usado, pode fazer diferença na rotina.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!