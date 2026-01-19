Educação e saúde são prioridades

Antônio Gomide - 19 de janeiro de 2026

Um novo ano de trabalho se constrói com o compromisso de transformar investimentos públicos em melhorias. Ao longo de 2026, estaremos atentos às ações, obras e recursos que impactam Anápolis e os municípios goianos.

Na área da educação, seguimos acompanhando obras importantes, como a escola em tempo integral no Recanto do Sol e outra no Jardim das Primaveras. A construção das duas unidades melhora a oferta educacional para nossos jovens.

Essas unidades, que contam com emendas do nosso mandato, estão em fase final de execução e devem ser entregues ao longo deste ano. Educação em tempo integral significa mais aprendizagem, mais proteção social e melhores perspectivas de futuro.

Também estão assegurados investimentos importantes na educação, como recursos para duas creches, nos bairros Copacabana e Jardim Primavera II. No caso do Copacabana, é uma demanda histórica da comunidade, cuja retomada reafirma a prioridade que damos à educação infantil e ao cuidado com as famílias.

Por meio de emendas do nosso mandato de deputado estadual, estamos destinando esse ano mais de R$ 1,2 milhão para a educação, contemplando cerca de 20 unidades entre CMEIs, escolas municipais e estaduais. Os recursos atendem demandas, como construção, ampliação, quadras, equipamentos e melhorias estruturais, definidas em diálogo com nossos vereadores, diretores, professores, estudantes e a comunidade escolar.

Ainda na educação, há investimentos do governo federal já assegurados para a construção de uma escola em tempo integral no Residencial Ander, com investimento superior a R$ 10 milhões. O recurso está disponível, e nosso compromisso é acompanhar para que a obra tenha início e avance da forma correta.

Na saúde, os desafios ainda são grandes, mas seguimos firmes no trabalho de fortalecer o Sistema Único de Saúde e ampliar o acesso da população aos serviços públicos.

Em Anápolis, em parceria com o Governo Federal, duas Unidades Básicas de Saúde estão sendo construídas no Jardim Esperança e no Jardim das Américas, com investimentos superiores a R$ 2,6 milhões cada. As UBSs estão em fase avançada e têm previsão de entrega até o final de junho de 2026, ampliando a atenção básica e aproximando os serviços públicos dos anapolinos.

Outro passo importante na área da saúde foi a assinatura da ordem de serviço para a Policlínica do Adriana Parque, parceria da Prefeitura com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O investimento é de R$ 30 milhões, e a unidade vai ampliar o atendimento especializado, fortalecendo a rede pública de saúde do município. A previsão é que a obra seja concluída em 2028.

Na saúde, nossas emendas para 2026 ultrapassam R$ 1,5 milhão e têm um direcionamento claro: apoiar instituições que historicamente cuidam da população de Anápolis. Os investimentos contemplam a reforma do Centro Materno Infantil, melhorias na Santa Casa de Misericórdia, custeio da Unidade Oncológica de Anápolis, apoio à Casa de Acolhimento Bethânia e recursos para o Hospital Araújo Jorge, referência no atendimento a pacientes oncológicos.

É por isso que saúde e educação seguem como prioridades do nosso mandato. Investir nessas áreas é uma decisão política que reflete o compromisso com a vida, com a redução das desigualdades e com a construção de um futuro mais justo para Anápolis e para o estado de Goiás.

Seguimos trabalhando com responsabilidade para que os investimentos se transformem em oportunidades e qualidade de vida para os goianos.