Morre Raul Jungmann, ex-ministro de FHC e Temer

Ex vereador e deputado federal, ele atuou por mais de cinco décadas na vida pública brasileira

Augusto Araújo - 19 de janeiro de 2026

Raul Jungmann, foi ministro nos governos de FHC e Temer. (Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) comunicou neste domingo (18) a morte de Raul Jungmann, diretor-presidente da entidade, aos 73 anos. Ele faleceu em Brasília, após enfrentar um longo tratamento contra um câncer de pâncreas.

Atendendo a um pedido feito pelo próprio Jungmann, o velório será realizado de forma reservada, restrito a familiares e amigos mais próximos.

Natural de Pernambuco, Raul Jungmann teve uma trajetória marcada por mais de cinco décadas de atuação na vida pública brasileira.

Dessa forma, ao longo desse período, ele exerceu mandatos eletivos como vereador e deputado federal, além de ocupar cargos estratégicos na administração pública.

Além disso, Jungmann esteve à frente de quatro ministérios em governos distintos: Política Fundiária e Desenvolvimento Agrário, durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, e Defesa e Segurança Pública, no governo Michel Temer.

Por fim, em 2022, assumiu a presidência do IBRAM, onde passou a defender uma agenda de transformação do setor mineral brasileiro, com ênfase em práticas mais responsáveis e alinhadas à sustentabilidade.

Condolências

Em nota oficial, a presidente do Conselho Diretor do IBRAM, Ana Sanches, lamentou a perda e destacou o legado deixado por Jungmann.

Além disso, ela destacou que o dirigente foi um “homem público de estatura singular, defensor da democracia e comprometido com o interesse público”.

Por fim, o governador Ronaldo Caiado (UB) também manifestou pesar, lamentando a morte do ex-ministro.

“Fomos colegas por três mandatos na Câmara dos Deputados. Mesmo nas discordâncias, ele sempre foi alguém que acrescentou muito ao debate democrático e ao fortalecimento das nossas instituições.”, salientou.

Confira a seguir a nota oficial do IBRAM:

“Com imenso pesar, o IBRAM comunica o falecimento de Raul Belens Jungmann Pinto, diretor-presidente da instituição, ocorrido em 18 de janeiro de 2026, em Brasília. Em respeito a seu desejo, o velório será restrito a familiares e amigos próximos.

Pernambucano, dedicou mais de cinco décadas à vida pública, com integridade, espírito republicano e compromisso com a democracia e o desenvolvimento sustentável. Foi presidente do IBAMA, deputado federal por três mandatos e ministro em quatro pastas. Desde 2022, liderava o IBRAM, conduzindo a transformação do setor mineral com foco em ESG e em uma mineração mais responsável.

Seu legado de ética, diálogo e visão estratégica marca a história do Brasil, do IBRAM e da mineração.

O IBRAM manifesta solidariedade à família, amigos e colegas.”

Veja também a íntegra da nota de pesar emitida por Ronaldo Caiado:

Com pesar, Gracinha e eu recebemos a notícia do falecimento do ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

Fomos colegas por três mandatos na Câmara dos Deputados. Mesmo nas discordâncias, ele sempre foi alguém que acrescentou muito ao debate democrático e ao fortalecimento das nossas instituições.

Como ministro da Segurança Pública, desempenhou um papel fundamental para o Brasil, enfrentando o crime organizado com coragem e inteligência, classificando as facções criminosas e combatendo a assistência jurídica irregular a esses grupos.

A política brasileira perde hoje um homem de ideias, de conteúdo e de coragem pessoal. Nossa solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus traga conforto a todos.

