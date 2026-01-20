Além da Havan, Luciano Hang também tem outro negócio que está em expansão

Rede de postos funciona 24 horas em Santa Catarina e aposta em combustíveis, conveniência e alimentação rápida como nova frente do grupo

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

O empresário Luciano Hang, conhecido por liderar as Lojas Havan, também investe em um outro segmento que vem ganhando espaço dentro do grupo, mas sem a mesma exposição do varejo.

É o Posto Havan, uma operação que, de acordo com o Diário do Comércio, reúne venda de combustíveis, conveniência e alimentação rápida.

Ao contrário das megastores que ficaram famosas pela arquitetura chamativa e pela Estátua da Liberdade na entrada, os postos adotam um perfil mais discreto.

Mesmo assim, movimentam diariamente um grande volume de clientes em busca de abastecimento, lanches, bebidas e refeições práticas.

O serviço funciona 24 horas por dia, o que reforça o foco em atender motoristas e consumidores que precisam de rapidez, especialmente em horários alternativos.

Na prática, esse modelo coloca a marca também dentro do setor de serviços e alimentação, ampliando a atuação do grupo fora das lojas de departamento.

A rede começou em outubro de 2001, em Brusque, Santa Catarina, com atuação voltada inicialmente apenas à comercialização de combustíveis.

Para operar com competitividade, a empresa firmou parceria com uma grande distribuidora do setor, considerada referência no mercado.

Com o avanço da Havan em diversas regiões e o aumento do fluxo de consumidores, o projeto foi sendo ampliado.

As unidades passaram a incluir lojas de conveniência mais completas, com variedade de produtos e atendimento voltado para consumo rápido.

Atualmente, o Posto Havan mantém unidades em Araranguá, Barra Velha e Palhoça, todas localizadas em pontos estratégicos de Santa Catarina.

Mesmo sem atingir o mesmo peso financeiro das megastores, o negócio funciona como uma alternativa de expansão e diversificação de receita para o grupo.

Enquanto esse braço cresce de forma mais silenciosa, a Havan segue em destaque no varejo nacional e lidera o ranking de rentabilidade entre varejistas brasileiras, segundo levantamento do Valor Econômico.

