Conheça a estudante de Goiás que tirou nota 1.000 na redação do Enem

Jovem conciliou estudos com a maternidade e também se destacou em matemática

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A goiana Ana Caroliny Xavier de Lima, de 18 anos, alcançou a nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e se destacou entre os estudantes com melhor desempenho do país.

Natural de Porangatu, região Norte de Goiás, Ana Caroliny é aluna do Centro de Ensino em Período Integral Professor Waldemar Lopes do Amaral Brito e participou do exame pela terceira vez, após duas experiências anteriores como treineira.

Nas duas últimas edições do Enem, Ana Caroliny realizou as provas durante a gravidez, o que tornou a preparação e a realização do exame ainda mais desafiadoras.

Mesmo assim, além de atingir 1.000 pontos na redação, ela também obteve 975 pontos em matemática e suas tecnologias, uma das áreas com maior peso e dificuldade na avaliação.

Com o resultado, a estudante passa a planejar os próximos passos da vida acadêmica.

O objetivo de Ana Caroliny é ingressar no curso de direito, utilizando o desempenho no Enem como porta de entrada para o ensino superior.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!