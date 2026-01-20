Daia terá creche para mães deixarem os filhos enquanto trabalham

Unidade será a primeira do Sistema S em Goiás e a segunda do país, reforçando o caráter inédito do projeto no estado

Isabella Valverde - 20 de janeiro de 2026

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

Anápolis deve ganhar uma nova creche dentro do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com foco em atender mães que trabalham no polo e precisam de um local seguro para deixar os filhos durante o expediente. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), durante uma solenidade realizada no próprio distrito.

A confirmação veio do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), André Rocha, que destacou que a unidade será a primeira do Sistema S em Goiás e a segunda do país, reforçando o caráter inédito do projeto no estado.

Durante o evento, o prefeito Márcio Corrêa (PL) afirmou que a iniciativa ajuda a enfrentar uma demanda histórica por vagas na educação infantil e destacou que a proposta se conecta diretamente ao dia a dia das famílias trabalhadoras.

“Todos sabem a demanda que nós temos na educação infantil em Anápolis, e hoje o governo do estado cede a escritura para o André Rocha, para que ele possa, através do Sistema S, construir a primeira creche do Sistema S do estado de Goiás”, disse o prefeito.

A solenidade também teve como pano de fundo ações voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios e à regularização de áreas no Daia, com a entrega de escrituras a empresários, além do lançamento de programas voltados à desburocratização de processos.

A agenda reuniu o governador Ronaldo Caiado (UB), o vice-governador Daniel Vilela (MDB), o deputado estadual Amilton Filho (MDB) e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), Francisco Jr.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!