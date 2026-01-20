Mãe de Virginia Fonseca tranquiliza fãs após acidente em Goiânia

Além dela, influenciadora também usou redes sociais para dar detalhes da situação

Gabriella Pinheiro - 20 de janeiro de 2026

Imagem mostra Margareth Serrão e Virgnia Fonseca. (Foto: Instagram)

Após se envolver em um acidente de carro na BR-153, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (20), a mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Pimenta Serrão, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

Em um story publicado no Instagram, Margareth afirmou que está bem e que recebe medicação em razão de dores na região do tórax.

Ela também informou que passará por uma tomografia para verificar se houve algum tipo de lesão e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. “Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vocês”, escreveu.

Além dela, a influenciadora Virginia Fonseca, que foi informada sobre o ocorrido durante uma live, também publicou um vídeo reforçando que a mãe está bem.

“Antes de as notícias saírem, eu já tinha sido informada sobre o acidente, mas está tudo bem. Encerramos a live, liguei para ela, conversei com ela e organizei tudo lá em Goiânia, inclusive o hospital para ela fazer os exames. Está tudo bem. Ela só está com algumas dores, vai fazer raio-x, mas está tudo certo, graças a Deus. É apenas uma dorzinha que ela sente quando ri. Até brinquei com ela e disse: ‘sinal de que você já riu, né?’”, relatou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!