Mãe de Virginia Fonseca tranquiliza fãs após acidente em Goiânia
Além dela, influenciadora também usou redes sociais para dar detalhes da situação
Após se envolver em um acidente de carro na BR-153, em Goiânia, na manhã desta terça-feira (20), a mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Pimenta Serrão, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.
Em um story publicado no Instagram, Margareth afirmou que está bem e que recebe medicação em razão de dores na região do tórax.
Ela também informou que passará por uma tomografia para verificar se houve algum tipo de lesão e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. “Muito obrigada pela preocupação e carinho de todos vocês”, escreveu.
Além dela, a influenciadora Virginia Fonseca, que foi informada sobre o ocorrido durante uma live, também publicou um vídeo reforçando que a mãe está bem.
“Antes de as notícias saírem, eu já tinha sido informada sobre o acidente, mas está tudo bem. Encerramos a live, liguei para ela, conversei com ela e organizei tudo lá em Goiânia, inclusive o hospital para ela fazer os exames. Está tudo bem. Ela só está com algumas dores, vai fazer raio-x, mas está tudo certo, graças a Deus. É apenas uma dorzinha que ela sente quando ri. Até brinquei com ela e disse: ‘sinal de que você já riu, né?’”, relatou.
