Mãe de Virginia Fonseca é hospitalizada após grave acidente em Goiânia

Notícia foi revelada enquanto influenciadora participava de uma live nas redes sociais

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Mãe de Virginia Fonseca é hospitalizada após grave acidente em Goiânia
Imagem mostra Margareth Serrão e Virgnia Fonseca. (Foto: Instagram/Reprodução)

A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, precisou ser hospitalizada na tarde desta terça-feira (20) após passar por um susto.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Léo Dias, Margareth teria se envolvido em um grave acidente de carro em Goiânia. As circunstância do ocorrido ainda não foram reveladas.

A notícia veio à tona enquanto Virginia participava de uma live nas redes sociais. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a influenciadora interrompeu rapidamente a transmissão para buscar informações sobre o estado de saúde da mãe.

Leia também

Mais detalhes serão publicados em breve.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias