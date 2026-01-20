Mãe de Virginia Fonseca é hospitalizada após grave acidente em Goiânia

Notícia foi revelada enquanto influenciadora participava de uma live nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 20 de janeiro de 2026

Imagem mostra Margareth Serrão e Virgnia Fonseca. (Foto: Instagram/Reprodução)

A mãe da influenciadora Virginia Fonseca, Margareth Serrão, precisou ser hospitalizada na tarde desta terça-feira (20) após passar por um susto.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Léo Dias, Margareth teria se envolvido em um grave acidente de carro em Goiânia. As circunstância do ocorrido ainda não foram reveladas.

A notícia veio à tona enquanto Virginia participava de uma live nas redes sociais. Ao tomar conhecimento do ocorrido, a influenciadora interrompeu rapidamente a transmissão para buscar informações sobre o estado de saúde da mãe.

Mais detalhes serão publicados em breve.

