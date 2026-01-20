Trabalhadores comemoram: está chegando a primeira folga prolongada de 2026

O calendário reserva uma pausa que depende apenas de alguns detalhes

Magno Oliver - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Bruno Costa)

O início de 2026 trará uma notícia aguardada por muitas trabalhadoras e trabalhadores: a primeira folga prolongada do ano está próxima.

Em fevereiro, a combinação entre fim de semana e os dias de Carnaval abre espaço para um período estendido de descanso, capaz de beneficiar quem consegue organizar a agenda com antecedência.

O Carnaval de 2026 ocorrerá entre os dias 13 e 18 de fevereiro. Apesar de sua importância cultural, a festa não é considerada feriado nacional, sendo classificada como ponto facultativo.

Isso significa que a liberação do trabalho depende de decisões de estados, municípios ou das próprias empresas, especialmente no setor privado.

Na maioria das localidades, a segunda-feira (16) e a terça-feira (17) de Carnaval serão pontos facultativos. Já a Quarta-Feira de Cinzas (18) costuma ter expediente parcial, com liberação até as 14h no serviço público.

Quem consegue emendar a sexta-feira anterior com o fim de semana pode alcançar até cinco dias consecutivos de pausa.

No serviço público, a dispensa nos dias facultativos geralmente ocorre de forma automática. Já na iniciativa privada, cabe ao empregador decidir se haverá folga, compensação de horas ou manutenção do expediente normal.

Em cidades onde a terça-feira é feriado oficial, como no Rio de Janeiro, o trabalho só pode ocorrer com pagamento em dobro ou folga compensatória.

Especialistas orientam que trabalhadores verifiquem as regras locais, convenções coletivas e acordos internos antes de planejar a folga.

O uso do banco de horas é uma alternativa comum, desde que respeite os limites legais. Com diálogo e organização, o período pode representar o primeiro descanso prolongado de 2026 sem riscos ou surpresas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!